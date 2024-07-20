İsrail'de sokaklar karıştı! ABD ziyareti öncesi Tel Aviv'de "Netanyahu istifa" sloganları

Gazze'de aylardır katliam yapan İsrail Başbakanı Netanyahu'nun ABD'ye gerçekleştireceği ziyaret öncesi İsrail'de sokaklar karıştı. Tel Aviv başta olmak üzere İsrail'in dört bir yanında protestocular, Netanyahu'yu istifa etmesi için sloganlar attı.

Gazze'de binlerce masum Filistinlinin katledilmesinin ardından İsrail, Lübnan'ın ardından Yemen'e de saldırmaya başladı. İsrail savaş uçakları ABD'nin desteğiyle Hudeyde limanını bombaladı. Ortadoğu'yu kan gölüne çeviren İsrail'de sokaklar bir kez daha karıştı. İsrail'deki gösterilerde birçok kişi göz altına alındı.

Netanyahu karşıtları her hafta sonu olduğu gibi bugün de meydanlara indi. Tel Aviv, Hayfa, Kudüs ve Netanyahu'nun evinin önünde protesto gösterileri düzenleyen göstericiler, Gazze'de ateşkes ve esir takası için çağrı yaptı. Göstericiler, 'Netanyahu istifa" sloganları attı.

Tel Aviv'de göstericiler yine Kaplan kavşağında toplandı. Yüzleri kapalı olan birkaç gösterici, geri dönen İsraillilere taş attı. Ayalon Otoyolu'nda trafiği engelleyen göstericilere İsrail'in atlı güçleri müdahale etti. Gösterilerde birçok kişi göz altına alındı.

İsrail'de protestocular, Netanyahu'nun ABD'ye gitmesi öncesinde Ben Gurion Havalimanı'nda gösterileri daha da artırmayı planlıyor.

Netanyahu'yu protesto etmek için ABD'ye gitmeyi planlayan rehine Alex Danzig'in oğlu Mati Danzig, Cumartesi günü yaptığı açıklamada, "Netanyahu bir anlaşmayı kabul ettiğini açıklamadan uçağa binerse, sesimizi yükselteceğiz. ABD'yi ve dünyayı Netanyahu'nun anlaşmanın önünde duran engel olduğu konusunda uyaracağız." dedi.