Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > İsrail'den Gazze'de yine katliam! Okula yapılan saldırıda ölü ve yaralılar var
CANLI ANLATIM

İsrail'den Gazze'de yine katliam! Okula yapılan saldırıda ölü ve yaralılar var

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
İsrail&#039;den Gazze&#039;de yine katliam! Okula yapılan saldırıda ölü ve yaralılar var

Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İsrail, okul, ibadethane, hastane ayırt etmeden saldırılarını sürdürüyor. Dün güvenli denilen alanda yüzden fazla Filistinliyi katleden İsrail, bugün sivillerin sığındığı BM'ye ait okulu vurdu. Saldırıda en az 14 Filistinli hayatını kaybederken, 70 Filistinli ise yaralandı. İşte Gazze'de yaşananlar...

Canlı Anlatım Özeti
  • GAZZE'DE KANLI SALDIRI: 14 ÖLÜ 70 YARALI

14.07.2024 17:51

GAZZE'DE KANLI SALDIRI: 14 ÖLÜ 70 YARALI

İsrail Gazze Şeridi’nde kanlı saldırılarına devam ediyor. Bölgede ateşkes müzakereleri sürerken, bir yandan da sivilleri katleden İsrail güçleri, barış sağlanmaması için her şeyi yapıyor. Güneydeki Han Yunus kentinde dün düzenlenen ve 90 sivilin ölümüne neden olan İsrail saldırısının ardından bugün yine siviller katledildi. İsrail güçleri, Gazze Şeridi’nin merkezindeki Nuseyrat Mülteci Kampı’nde bir kez daha Birleşmiş Milletler’e (BM) ait bir okulu hedef aldı. Bombardımandan kaçan yüzlerce yerinden edilmiş sivilin sığındığı okula düzenlenen saldırıda 14 Filistinli hayatını kaybederken, 70 Filistinli de yaralandı.

14.07.2024 17:51

GAZZE'DE 21 FİLİSTİNLİNİN CESEDİNE ULAŞILDI

Sivil savunma ekipleri, Gazze Şeridi'nin kuzey ve güney bölgelerinde İsrail ordusunun daha önce düzenlediği saldırılarda öldürülen 21 Filistinlinin cesedine ulaştı.

YER: GAZZE

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Real Madrid, Arda Güler kararını verdi! İşte Ancelotti'nin planı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Trump'ı hedef alan AR-15 silahının detayları şoke etti: Milyonlarca Amerikalının evinde var - DünyaSuikast silahının detayları şoke ettiRusya 3 tonluk bomba ile Ukrayna'yı vurdu! Dev bölge imha edildi - Dünya3 tonluk bombayla vurdularTrump'tan saldırı sonrası bir açıklama daha: Korkmayacağız, meydan okuyacağız - DünyaTrump bir kez daha meydan okudu!Ayrıntılar ortaya çıkıyor... Trump'a suikast girişiminde bulunan Thomas Matthew Crooks hakkında bilinenler - DünyaAyrıntılar birer birer ortaya çıkıyor!Trump'a yapılan suikast sonrası Rusya'dan çarpıcı açıklama - DünyaABD'ye suikast göndermesiİsrail Gazze Şeridi'nde yüzlerce Filistinliyi öldürdü - Dünyaİsrail yüzlerce Filistinliyi öldürdü
Sonraki Haber Yükleniyor...