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Haberler > Dünya > İsrail'den Hamas'ı susturma çabası! "Al Jazeera" yasasına onay verdi

İsrail'den Hamas'ı susturma çabası! "Al Jazeera" yasasına onay verdi

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
İsrail&#039;den Hamas&#039;ı susturma çabası! &quot;Al Jazeera&quot; yasasına onay verdi

Dünya Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Gazze Şeridi'nde 6 aydır katliam üstüne katliam yapan İsrail, Hamas'ı susturacak "Al Jazeera" yasasına onay verdi. İsrail, artık yabancı haber ağlarının Gazze'de haber yapmasını engelleyebilecek.

İsrail, 7 Ekim'den bu yana 45 km²'lik Gazze Şeridi'nde katliam yapıyor. İsrail'in gıda yardımlarını engelleyerek açlığa mahkum ettiği Gazze'de binlerce Filistinli Ramazan ayını kıtlık içinde geçiriyor. İsrail, karadan, havadan ve denizden yaptığı saldırılarda 33 binden fazla Filistinliyi öldürdü. Açlık silahını sonuna kadar kullanan İsrail, şimdi Gazze'yi dünyaya kapatacak yasaya onay verdi.

İSRAİL'DEN "AL JAZEERA" YASASINA ONAY

İsrail parlamentosu, ulusal güvenliğe zarar verdiği belirtilen yabancı haber ağlarının İsrail'de faaliyet göstermesini engellemek için hükümete geçici yetkiler veren ve "Al Jazeera yasası" olarak adlandırılan yasa tasarısını onayladı.

GAZZE'NİN İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ OLMAYACAK

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, yaptığı açıklamada Al Jazeera’nin İsrail'in güvenliğine zarar verdiğini iddia ederek, Al Jazeera’nin 7 Ekim olaylarında aktif olarak yer aldığını ve İsrail askerlerine karşı kışkırtma yaptığını öne sürdü. Al Jazeera’yı “terörist” olarak nitelendiren Netanyahu, “Al Jazeera artık İsrail'den yayın yapmayacak. Kanalın faaliyetinin durdurulması için yeni kanuna uygun olarak derhal harekete geçmek niyetindeyim” dedi.

AL JAZEERA KAPATILACAK

İsrail İletişim Bakanı Shlomo Karhi ise, "İsrail'de Hamas sözcüleri için ifade özgürlüğü olmayacak. Al Jazeera önümüzdeki günlerde kapatılacak” ifadelerini kullandı.

Yasa, İletişim Bakanı’na "içerik sağlayıcılara" söz konusu kanalların yayınını durdurma, kanalların İsrail'deki ofislerini kapatma, kanalların ekipmanlarına el koyma ve sunucunun fiziksel olarak İsrail'de bulunması halinde kanalların internet sitesini çevrimdışı hale getirme veya internet sitesine erişimi engelleme yetkisi veriyor. Söz konusu kararlar, 45 gün için geçerli olacak ancak 45 günlük süreler için yenilenebilecek.

Söz konusu yasaya ilk olarak geçtiğimiz şubat ayında parlamentoda ilk onay verilmişti.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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