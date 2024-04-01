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Haberler > Dünya > Dışişleri Bakanlığı'ndan Şifa hastanesi tepkisi: İsrail'in Gazze'de işlediği en büyük barbarlık

Dışişleri Bakanlığı'ndan Şifa hastanesi tepkisi: İsrail'in Gazze'de işlediği en büyük barbarlık

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Dışişleri Bakanlığı&#039;ndan Şifa hastanesi tepkisi: İsrail&#039;in Gazze&#039;de işlediği en büyük barbarlık

Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Hamas, Gazze'deki Şifa Hastanesi'nde, İsrail'in elleri bağlı şekilde canlı olarak gömdüğü insanların cenazelerinin bulunduğunu dünya kamuoyuna duyurdu. Dışişleri Bakanlığı, görüntülere tepki gösterdi: "İsrail makamlarının son altı ayda işlediği suçlar, insanlık tarihi boyunca yaşanmış en büyük barbarlıklar arasında yerini almıştır."

İsrail, Gazze'de 6 aydır katliam üstüne katliam yapıyor! Sivil yerleşim birimlerini hedef alan İsrail, özellikle Filistinlilerin sığındığı hastaneleri hedef alıyor. İsrail Gazze'nin en büyük sağlık kompleksi Şifa Hastanesi'ne defalarca saldırı düzenledi. Hamas, İsrail güçlerinin tamamen kullanılamaz hale getirdiği hastanede elleri bağlanıp diri diri gömülen, cesetleri çürüyen, tank paletleri altında ezilenlerin görüntülerini paylaştı.

Korkunç görüntülere Dışişleri Bakanlığı'ndan açıklama geldi. Bakanlık yaptığı yazılı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Gazze’deki Şifa Hastanesi’nden gelen görüntüler, İsrail’in Filistin halkını kasıtlı ve sistematik bir şekilde yok etmeyi hedeflediğinin delilidir.

İsrail makamlarının son altı ayda işlediği suçlar, insanlık tarihi boyunca yaşanmış en büyük barbarlıklar arasında yerini almıştır.

Bu suçları işleyen herkes yargılanacak, bu suçlara göz yumanların isimleri tarihe birer kara leke olarak geçecektir.

İnsanlık vicdanı ile hukuku yok sayan ve küresel barış ve istikrara zarar veren İsrail’i durdurmak uluslararası camianın görevidir.

BM Güvenlik Konseyi’nin kabul ettiği son ateşkes kararının ve Uluslararası Adalet Divanı’nın açıkladığı ilave tedbirlerin uygulanmasını teminen gerekli önlemlerin vakit kaybetmeksizin alınması gerekmektedir."

 

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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