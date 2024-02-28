İsrail’den katliama Ramazan molası! Geçici ateşkes için Hamas'ın cevabı bekleniyor

ABD Başkanı Joe Biden, Gazze’de ramazan ayı boyunca saldırıların durdurulması konusunda İsrail ile mutabık kaldıklarını açıkladı.

Gazze’de ateşkes sağlanması için görüşmeler devam ederken ABD Başkanı Joe Biden’dan yeni bir açıklama geldi. Biden, rehinelerin bırakılması karşılığında İsrail’in ramazan ayı boyunca saldırılarını durdurulması konusunda Tel Aviv yönetimi ile mutabık kaldıklarını söyledi. NBC kanalında bir programa katılan Biden, gündeme ilişkin soruları cevaplandırırken Gazze’de ateşkes sağlanmasıyla ilgili soruya “Önümüzde bir yol var fakat bu zor bir yol. Öncelikli olarak esirler bırakılmalı. Esirlerin tamamının çıkarılması amacıyla İsrail tarafıyla ramazan ayı boyunca eylemlerini durduracakları konusunda mutabık kaldık. 4 Mart Pazartesi gününe kadar Gazze’de ateşkes sağlanmasını umuyorum. Geçici ateşkesi sağlamayı başarırsak iki devletli bir çözüme ulaşma sürecine sahip olabileceğimiz bir yönde ilerleyebileceğiz” dedi.

400 FİLİSTİNLİ BIRAKILACAK

Öte yandan Al Jazeera’ye göre, Paris’teki son görüşmede İsrail ile Hamas ateşkes konusunda ciddi bir mesafe katetti. İsrail, aralarında ‘ağır suçlardan’ mahkûm olanlar da dâhil yaklaşık 400 Filistinliyi serbest bırakmayı kabul etti. Haberde, rehinelerin serbest bırakılmasıyla birlikte İsrail’in altı haftalık ateşkes kapsamında, güçlerini Gazze’nin kalabalık bölgelerinden çekmeyi ve keşif uçuşlarını günde 8 saat durdurmayı teklif ettiği belirtildi. Konuyla ilgili New York Times gazetesinde yer alan haberde ise, İsrail’in Hamas’la rehine görüşmeleri görüşmelerinde önemli bir taviz verdiği ve dikkat çeken isimlerin de bulunduğu tutuklu 15 Filistinliyi bırakacağını öne sürüldü. Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mecid el-Ensari, geçici ateşkesin ramazan ayından önce sağlanacağı konusunda “iyimser” olduğunu, ancak bir duyuru yapmak için henüz çok erken olduğunu söyledi. Konuyla ilgili açıklama yapan bir Hamas yetkilisi, atışmaların yakın zamanda durdurulması ihtimaline ilişkin yorumların erken olduğunu ve bunun sahadaki durumla eşleşmediğini söyledi. Yetkili, ateşkes öncesinde “hâlâ kapatılması gereken büyük boşluklar” olduğunu belirtti.

İSRAİL, ÖLDÜRMEYE DEVAM ETTİ

Uluslararası Adalet Divanının (UAD), Güney Afrika Cumhuriyeti’nin açtığı davada Gazze’deki Filistinlilere yönelik soykırımın engellenmesi için gerekli tedbirleri almasına ve bununla ilgili raporunu Divan’a sunmasına ilişkin İsrail’e verdiği bir aylık süre gece yarısı doldu. İsrail Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lior Hayat, UAD’nin talep ettiği raporu mahkemeye sunduklarını ancak muhtevasını kamuoyuyla paylaşmayacaklarını söyledi. Geçen bir aylık süre zarfında, Gazze’de saldırılar, alıkoyma ve insanlık dışı muameleler sürdü, Refah’a kara harekâtı gündeme geldi, insani yardım girişlerinde gözle görülür azalma yaşandı ve sağlık sistemini çökertmeye yönelik uygulamalar hız kesmedi. UAD’nin ihtiyati tedbir kararlarından bu yana Gazze Şeridi’ne 4 bin ton patlayıcıyla saldıran İsrail, 375 katliam daha gerçekleştirdi. 3 bin 525 Filistinliyi öldüren İsrail, 5 bin 246 kişiyi de yaraladı. 144 gündür devam eden saldırılarda katledilen Filistinlilerin sayısı 29 bin 878’e, yaralı sayısı da 70 bin 215’e yükseldi.

BATI ŞERİA’DA 7 BİN 270 FİLİSTİNLİYE GÖZALTI

İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria’ya düzenlendiği baskınlarda aralarında çocukların da bulunduğu en az 15 Filistinliyi gözaltına aldı. Filistin Esirler Cemiyeti ile Filistin Kurtuluş Örgütüne bağlı Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyetinin ortak açıklamasında, 7 Ekim 2023’ten bu yana gözaltına alınan Filistinlilerin sayısının 7 bin 270’e yükseldiği kaydedildi.