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İsrail'e saldırı bu gece mi? İran televizyonları akışı kesip askeri marş çalmaya başladı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Hamas lideri Heniyye'nin öldürülmesinin ardından intikam yemini eden İran'ın bu gece İsrail'e karşı saldırı başlatabileceği öne sürüldü. İddialar dikkat çekerken İran televizyonlarının akışı kesip askeri marş çalmaya başladığı öğrenildi. İran Kanal 3 ekranlarında ise spiker "Birkaç saat içinde dünya sakinleri ilginç sahnelere tanık olacak" dedi.

Hamas lideri Heniyye'nin İran'ın başkenti Tahran'da uğradığı suikastın ardından Orta Doğu'da gerilim iyice tırmandı. İran ve Hamas intikam yeminleri ederken dikkat çeken gelişmeler yaşandı.

İstanbul-Tahran ve Tel Aviv uçuşları bir bir iptal edilirken, bu gelişme intikam yeminleri eden İran'ın bu gece İsrail'e saldırabileceği yorumlarına neden oldu.

"HAMANEY İSRAİL'E SALDIRI EMRİ VERDİ" İDDİASI

New York Times, önceki gece üç İranlı yetkilinin İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'in, Hamas lideri İsmail Heniyye'nin Tahran'da öldürülmesine misilleme olarak İsrail'e doğrudan saldırı emri verdiğini açıkladı. Haberde Hamas lideri Hamaney'in ölümüyle ilgili İran'ın sorumlu olarak İsrail'i öne sürdüğü ve misilleme olarak saldırı başlatılacağı belirtildi.

İRAN'DA İLGİNÇ GELİŞMELER

Bu gelişmelerin ardından gözler bu geceye çevrilirken İran televizyonları normal yayınını keserek askeri marşları çalmaya başladı. İran Kanal 3 ekranlarında ise bir ara spiker "Birkaç saat içinde dünya sakinleri ilginç sahnelere tanık olacak" açıklamasında bulundu.

 

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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