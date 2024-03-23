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İsrail'in 'açlık silahı' vatandaşlarını vurmaya başladı: Bir Yahudi esir açlıktan öldü

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
İsrail&#039;in &#039;açlık silahı&#039; vatandaşlarını vurmaya başladı: Bir Yahudi esir açlıktan öldü

Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

İsrail'in, aylardır kara, hava ve denizden saldırdığı abluka altındaki Gazzelileri öldüren 'açlık silahı' kendi vatandaşlarını vurmaya başladı. Kassam Tugayları, bir İsrailli esirin ilaç ve gıda yoksunluğu nedeniyle öldüğünü duyurdu.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana saldırılarını aralıksız sürdürdüğü abluka altındaki Gazze Şeridi'nde bombalardan kurtulan açlık ve susuzluktan hayatını kaybediyor. Ancak İsrail'in 'açlık silahı' ve insani yardımlara uygulanan ambargo kendi vatandaşlarını da vurmaya başladı.

Kassam Tugayları'nın Telegram hesabından yapılan açıklamada, "Daha önce düşman esirlerinin halkımızın çektiği açlık ve mahrumiyetin aynısını çektiği konusunda uyarıda bulunmuştuk. Onlar da halkımız gibi ilaç ve gıda yoksunluğu yaşıyor, hastalık bazılarının hayatlarını tehdit ediyor." ifadeleri kullanıldı.

İSRAİLLİ ESİR HAYATINI KAYBETTİ

Bunların sonucu olarak İsrailli esirlerden 34 yaşındaki Yagev Buchshtav'ın ilaç ve gıda yoksunluğu nedeniyle öldüğü belirtildi.

Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde 8 Mart'ta yaptığı açıklamada, İsrailli esirlerin de Gazze'de yaşanan açlıktan etkilendiğini kaydetmiş ve "Esirlerin çoğunda, yetersiz beslenme, susuzluk ve zayıflık görülüyor. İlaç ve gıda olmadığı için hastalıklar hayatlarını tehdit etmeye başladı. Bir kısmı da daha önce açıkladığımız gibi saldırılarda hayatını kaybetti" ifadelerini kullanmıştı.

İsrail makamlarına göre, Gazze Şeridi'nde, bazıları hayatta bazıları ölü 136 kadar İsrailli esir bulunuyor. Kassam Tugayları, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında öldürülen İsrailli esir sayısının 70'i geçtiğini duyurmuştu.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Anadolu Ajansı
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