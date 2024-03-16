Gazze'de 'açlık her yerde': Yardım almak isteyenler arasında çıkan izdihamda 1 kişi öldü

İsrail ordusunun 2,3 milyon Filistinliyi açlığa mahkum etmesi üzerine engellenen yardımlar Gazze'ye havadan indirilmeye çalışıyor. Felaket düzeyindeki kıtlıkta yardımlara ulaşmak isteyen Filistinliler arasında izdiham çıktı, bir kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı.

İsrail'in Gazze'ye yönelik 7 Ekim'de başlattığı saldırılarda can kaybı 31 bini aştı. İnsani durumun kötüleştiği kentte İsrail ordusunun açlığa mahkum ettiği Filistinliler yaşama mücadelesi veriyor.

Gazze'nin kuzeyinde havadan indirilen insani yardımlara ulaşmak isteyen Filistinliler arasında yaşanan izdihamda bir kişinin öldüğü, çok sayıda kişinin de yaralandığı belirtildi.

Çok sayıda Filistinli, kuzeydeki Beyt Lahiya'ya uçaklardan paraşütlerle indirilen yardımları almak için bölgeye akın etti.

Sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, yaşanan izdihamda 1 Filistinli öldü, bazıları ise yaralandı. Yaralıların sayısına ilişkin bilgi verilmedi.

'AÇLIK HER YERDE'

İsrail, 7 Ekim 2023'ten bu yana saldırdığı Gazze'de yaşayan 2,3 milyon Filistinliyi açlığa mahkum ediyor.

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), 10 Mart'taki açıklamasında, İsrail'in 17 yıldır kuşatma altında tuttuğu Gazze Şeridi'nde "açlığın her yerde olduğunu" belirtmişti.

BM, İsrail'in yoğun saldırısı altındaki Gazze Şeridi'nde 2,2 milyon kişinin kıtlık tehlikesiyle karşı karşıya olduğu uyarısında bulunmuştu.

İsrail'in, yardımları engellemesi nedeniyle ABD, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri, Ürdün, Katar, Umman ve Bahreyn son dönemde Gazze Şeridi'ne havadan yardım indirilmesine yönelik ortak operasyonlar düzenliyor.