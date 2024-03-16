İsrail'de ortalık savaş alanına döndü: "Netanyahu suçludur, hemen seçim"

Gazze'de soykırım yapan İsrail'de seçim protestolarında ortalık karıştı. İsrail’in başkenti Tel Aviv’de Başbakan Binyamin Netanyahu ve hükümetinin istifasını talep eden binlerce kişi sokakları ateşe verdi. Göstericiler, "Netanyahu lider olarak suçludur. Yaşam ya da ölüm seçimi önümüzde" diyerek erken seçim çağrısı yaptı.

Ramazan ayına rağmen Gazze'de ateşkesi reddeden İsrail'de ortalık savaş alanına döndü. İsrail'in başkenti Tel Aviv'de çıkan seçim protestolarına Netanyahu ve hükümetinin istifasını talep eden binlerce kişi sokakları ateşe verdi.

GAZZE'DE ATEŞKES, İSRAİL'DE ERKEN SEÇİM

Netanyahu karşıtı İsrailliler, esir anlaşmasının kabul edilmesi ve İsrail'de erken seçime gidilmesi için çağrıda bulundu. Tel Aviv'deki Ayalon otoyolunu kapatan göstericiler ateş yaktı.

İSRAİL SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ

Caddeleri ateşe veren İsraillilerin bu çağrılarına, güvenlik güçleri şiddetle karşılık verdi. İsrail polisi ile göstericiler arasında çatışma çıktı. Sis bombası ve tazyikli suyla müdahale eden güvenlik güçlerine, atlı polisler eşlik etti.

"NETANYAHU SUÇLU, HEMEN SEÇİM"

Gösteride konuşan yedek subay Benny Barabash, “Netanyahu lider olarak suçludur. Yaşam ya da ölüm seçimi önümüzde” ifadelerini kullanırken, göstericiler, “Savaşa rağmen şimdi seçim, savaş yüzünden şimdi seçim” sloganları attı.

Gösterinin organizatörü ise yaptığı konuşmada, hükümetin yetkilerini bırakması çağrısında bulunarak, “Nereye baksanız kaos var. Bu politikanın sonucu, kaos politikasının ta kendisi” dedi.

NETANYAHU'NUN KONVOYUNA ENGEL

Protestocular aynı zamanda İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Kayserya'da bulunan evinin önünde protesto gösterisi düzenledi. Netenyahu’nun konvoyunu engellemeye çalışan göstericilere polis müdahale etti.