İsrail'in açlık silahının gölgesinde Gazze'de Ramazan! Filistinliler aylardır oruç tutuyor

İsrail'in 5 aydır katliam saldırıları ile karşı karşıya kalan Gazze halkı, Ramazan ayını açlık ve kıtlığın ortasında idrak ediyor. Nüfusun neredeyse tamamı hayatta kalmak için gıda yardımına muhtaç. Ancak İsrail, insani yardımların tümüne engel olmaya devam ediyor. Şifa Hastanesi acil servis müdür yardımcısı Dr. Amjad Eleiwa, Gazze'deki gıda sorununu bu sözlerle gözler önüne serdi: "Buradaki insanlar zaten aylardır oruç tutuyorlar."

Hamas'ın 7 Ekim'deki saldırılarına cevap olarak İsrail'in bombaladığı Gazze'de bulunan gıda altyapısı ve gıda arazileri yok oldu. Geçtiğimiz pazartesi günü başlayan Ramazan ayıyla insanların gıda bulma konusunda daha da zorlandığı tespit edildi. Şifa Hastanesi'nin acil servis müdür yardımcısı Dr. Amjad Eleiwa, "Buradaki insanlar zaten aylardır oruç tutuyorlar" dedi.

"HAYATTA KALABİLMEK İÇİN YİYECEK ARIYORLAR AMA BULAMIYORLAR"

Dr. Eleiwa, şehirde bulunan insanların gıda yardımları olmadan hayatta kalamayacağını belirtti. Nüfusun tamamının gıda yardımlarına bağımlı olduğunu da belirten Eleiwa, "Hayatta kalabilmek için yiyecek bulmak amacıyla şehri tarıyorlar ama bulamıyorlar." dedi.

GÜVENLİK KONTROLLERİ HALKA ULAŞIMI ZORLUYOR

Yardım kuruluşları, İsrail'in teslimat kamyonlarına yönelik artırılmış güvenlik kontrollerinin, yardımların halka ulaşması konusunda darboğazlar oluşturduğunu söylüyor.

Kıtlık ilanından sorumlu küresel kuruluş olan Entegre Gıda Güvenliği Aşama Sınıflandırması (IPC), bu Pazartesi günü 1,1 milyon insanın (Gazze nüfusunun neredeyse yarısı) zaten açlıktan öldüğünü ve geri kalan insanların Temmuz ayına kadar kıtlıkla karşı karşıya kalabileceğini bildirdi.

KRİZ EN ÇOK GAZZE'NİN KUZEYİNDE

Gıda krizi en çok Gazze'nin kuzeyinde yaşanıyor. Önceki Ramazanlardan farklı olarak, bu yıl bölge sakinleri midelerini sahurla (sahur öncesi kahvaltıyla) doyurmaya ya da gün batımından sonraki öğün olan iftarla açlıklarını gidermeye güvenemiyor.

Sokak süsleri, davulcular ve ikramlarla dolu tezgahların yerini yıkım, ölüm ve günlük yiyecek bulma mücadelesi aldı. Az miktarda un ve buğdayın fiyatları beş kat arttı.

Gazze'de 10 çocuklu geniş bir ailenin bakımını üstlenen 57 yaşındaki anne Nadia Abu Nahel, "Geçen Ramazan'ı hatırlıyorum, güzel yemekler vardı; meyve suları, hurma, süt, isteyebileceğiniz her şey" dedi.

"Bu yılla karşılaştırıldığında cennet ve cehennem gibi" dedi. "Çocuklar artık canı ekmek istiyor, hayalini kurduğu bir yemek. Kemikleri yumuşayor. Başları dönüyor, yürümekte zorlanıyorlar. Çok zayıflıyorlar."

23'Ü ÇOCUK 27 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Yoksulluk yardım kuruluşu Care'e göre, son haftalarda kuzey Gazze'de 23'ü çocuk en az 27 kişi yetersiz beslenme veya dehidrasyon nedeniyle hayatını kaybetti. Kuzeydeki çeşitli hastanelerdeki doktorlara göre gerçek sayının daha yüksek olması muhtemel.

Dr. Eleiwa tarafından yakın zamanda el-Şifa hastanesinde yetersiz beslenme tedavisi görenler arasında geçen hafta Ramazan ayında hayatını kaybeden 10 ila 12 yaşları arasındaki bir erkek çocuk da vardı; Annesi öldürülen ve satın alacak süt bulunmadığı halde sütü yetersiz kalan yaklaşık dört aylık bir erkek çocuk; ve zaten epilepsi hastası olan 18 yaşında bir kız.

Dr. Eleiwa, "Zaten hastaydı ve ilaçları artık mevcut değildi ve ailesinin de yiyeceği yoktu, sonunda vücudu çok zayıftı, yalnızca kemikler ve deri vardı, yağ yoktu." dedi.

"BİR DERİ BİR KEMİK KALMIŞIM"

Cuma günü el-Şifa'da onun bakımı altında olan 16 yaşındaki Rafeeq Dughmoush, yatağa bağlı bir şekilde yan yatıyordu. Rafeeq'in kemikleri görünüyordu ve bacaklarından biri dizden aşağısı kesilmişti. Gövdesine kolostomi torbası takıldı.

"Ben bir deri bir kemik kalmışım" dedi, kelimeler arasında nefes alabilmek için yavaşça konuşarak. "O kadar zayıfım ki bedenimi bir taraftan diğer tarafa hareket ettiremiyorum. Amcamın beni hareket ettirmesi gerekiyor."

SALDIRIDA 11 AİLE ÜYESİ ÖLMÜŞ

Amcaları Mahmud, Rafeeq ve 15 yaşındaki kız kardeşi Rafeef'in, İsrail'in evlerine düzenlediği hava saldırısında ağır yaralandığını ve ailenin 11 üyesinin öldüğünü söyledi. Ölenler arasında anneleri, diğer dört kardeşleri ve onların yeğenleri de vardı.

Kendisini yaralayan saldırıdan önce Rafeeq'in zaten yetersiz beslenmeden muzdarip olduğunu söyledi. "Yiyecek meyve, elma, guava bulamadık, et yoktu ve marketlerdeki yiyecekler çok pahalıydı" dedi.

Saldırıda bacağı kırılan ve birbirine yapışık kalan Rafeef, hastane personelinden kendisine yemesi için her türlü meyve veya sebzeyi istediğini ancak "onları sağlayamadıklarını" söyledi.

Rafeef, Ramazan'ın eskiden saf bir neşe zamanı olduğunu, "bugüne kıyasla cennet" olduğunu söyledi. "Gerçekten çok güzeldi" dedi. "Ama bu zamanlar geri gelmeyecek. Hayatımızdaki en iyi insanlar ortadan kayboldu."

YETERSİZ BESLENEN ÇOCUK HASTALAR SEVK EDİLDİ

El Şifa'daki doktorlar, yetersiz beslenme sorunu yaşayan birçok çocuk hastasını daha kuzeydeki Kamal Adwan hastanesine nakletti, çünkü bu hastanenin pediatri olanakları daha iyi, ancak orada da çok sayıda çocuk öldü.

Kamal Adwan'ın pediatri başkanı Dr. Hussam Abu Safiya, son dört hafta içinde hastanede 21 çocuğun yetersiz beslenme veya dehidrasyon nedeniyle öldüğünü ve şu anda 10 çocuğun akut durumda olduğunu söyledi.

Dr. Safiya, "Bu çocukları kurtarmak için kendimi çaresiz hissediyorum ve bu zor ve utanç verici bir duygu" dedi. Kendilerine yetecek kadar yiyecek bulamayan ve bazı günler yemek yemeyen personelim için de aynı hisleri taşıyorum." İsrail'in "açlıktan ölmeye dayalı bir savaş" yürüttüğünü söyledi.

"Çocukları kasıtlı olarak yemekten mahrum bırakmak, onları açlıkla öldürmek; dünyada işgalcilerin bunu yapmasına izin veren hiçbir yasa yok."

"GAZZELİLER KASITLI OLARAK AÇ BIRAKILIYOR"

AB'nin dış politika şefi Josep Borrell de İsrail'i Gazzelileri kasten aç bırakmakla suçladı. Pazartesi günü yaptığı açıklamada, "Gazze'de artık kıtlığın eşiğinde değiliz, kıtlık durumundayız" dedi. "Bu kabul edilemez. Açlık bir savaş silahı olarak kullanılıyor. İsrail kıtlığı kışkırtıyor."

İsrail, Gazzelileri kasıtlı olarak aç bıraktığını reddediyor. Yardım teslimatları konusunda lojistik zorluklar oluşturduğunu söylediği BM'yi ve İsrail'in yardıma el koyduğunu söylediği Hamas'ı suçladı. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu geçen hafta Gazzelilerin açlıktan öldüğünü yalanladı. Medya kuruluşu Politico'ya "Elimizdeki bilgi bu değil ve onu yakından takip ediyoruz" dedi.

Gazzeliler açlıktan ölüyor. Dünya Gıda Programı'nın Orta Doğu kıdemli sözcüsü Abeer Etefa, "Gerçekler ortada" dedi. "IPC 5. aşama kapsamında 1,1 milyon; bu, yıkıcı bir açlık. Ve iki yaşın altındaki çocukların üçte birinden fazlası akut yetersiz besleniyor. Bu, onların ölüm riskiyle karşı karşıya olduğu anlamına geliyor."

200 TONLUK GIDA YARDIMI ULAŞTI

Cuma günü, World Central Kitchen adlı yardım kuruluşunun sağladığı 200 tonluk gıda yardımı, yardım kuruluşu tarafından yıkılan binaların enkazından inşa edilen, Gazze kıyısı açıklarında yeni inşa edilen iskeleye mavnayla ulaştı. Bunun kuzey ve orta Gazze'deki ciddi kıtlıkları hafifletmesi ve Ramazan'ın geri kalanında bir miktar rahatlama sağlaması umulmaktadır.

Ancak hayır amaçlı yardım operasyonu, İsrail'in sivil halka karşı insani sorumluluklarını terk ettiği, boşluğu doldurmayı hayır kurumlarına ve diğer uluslara bıraktığı yönünde suçlamalara yol açtı.

BM mülteci örgütü UNRWA'nın iletişim direktörü Juliette Touma, "İşgalci bir güç olarak İsrail devleti, halkın ihtiyaçlarını karşılamak veya insani yardımın dağıtımını kolaylaştırmakla yükümlüdür" dedi. "Ve bunu yapmıyorlar. Yeterince değil."

"BU SENE RAMAZAN'DA DEĞİLİZ, ÖLÜM AYINDAYIZ"

Cuma günü, Dünya Merkezi Mutfak mavnası Gazze kıyı şeridine yaklaşırken, altı çocuk babası Halid Naji, Gazze'nin merkezindeki Deir al-Balah'taki evlerinin yıkıntıları arasında karısına akşam yemeği hazırlamasına yardım ediyordu.

Bay Naji, "Bu yardıma ihtiyacımız var" dedi. "İnsani yardımdan bahsediyorlar ama hiçbir şey alamıyoruz."

Gazze'deki pek çok kişi gibi Bay Naji ve ailesi de Ramazan'ı kutlamaya çalışıyordu. "Allah için oruç tutuyoruz ama bu sene tadını çıkaramıyoruz" dedi.

"Sahurda değil, orucu açtığımız anda değil, genelde uyguladığımız ritüellerde değil. Çocuklarımızı giydirmiyoruz, namaza götürmüyoruz. Onlara inancımızı öğretmiyoruz. Çocuğunuza küçük bir şeyler yedirin yeter, siz de öyle yapın." Her zaman başınıza bir mermi düşeceğinden korkarsınız."

Gün batımı geldiğinde Bay Naji beton bir levhanın üzerine bir battaniye serdi ve ailesiyle birlikte molozların ortasında oturdu. Akşam yemeği için az miktarda taze yiyecek toplamışlardı. Daha önceki bazı günlerde hiçbiri yoktu.

Bay Naji, "Gazze Şeridi'ndeki şu anki durumumuz beni ölüleri kıskandırıyoR. Bu sene Ramazan'da değiliz, adını değiştirmeliyiz. Ölüm ayındayız."

KAYNAK: BBC