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İsrail'in en büyük havalimanı Ben Gurion vuruldu! İşte saldırı anının görüntüleri...

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Tel Aviv, Haber

Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İsrail'in Tel Aviv yakınlarındaki en büyük havalimanı Ben Gurion insansız hava aracıyla vuruldu. İran destekli grup, saldırıyı üstlendi ve sosyal medya hesaplarından saldırı anının görüntülerini paylaştı.

İsrail'in Tel Aviv yakınlarındaki en büyük havalimanı Ben Gurion'a insansız hava aracıyla saldırı düzenlendi. Saldırıyı IIR üstlendi.

İran devlet televizyonu Press TV saldırıyı doğruladı. Press TV "Irak direnişi İsrail'in ana havaalanını insansız hava aracıyla vurdu" başlıklı haberinde şu ifadeleri kullandı:

"IIR, ABD destekli İsrail savaşına katlanan Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilere verdiği desteği sürdürmek amacıyla İsrail rejiminin ana havaalanını vurdu. IIR, açıklamaya, uçağın belirlenen hedefin üzerine ulaştığında mermi fırlattığını gösteren operasyonun görüntülerini de ekledi."

IIR sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada saldırıda kullanılan dronun görüntülerine de yer verdi.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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