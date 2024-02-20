İsrail'in saldırıları bölge ekonomisini çıkmaza sürükledi! Alternatif rota maliyeti artırdı, kayıp yüzde 36'ya çıktı

İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarının acil insani krizin dışında küresel enflasyonu da etkilediğini söyleyen Ekonomi Uzmanı Oğuzhan Demirdöğen, Süveyş Kanalı yerine Ümit Burnu'nu tercih eden gemilerin yakıt maliyetini yaklaşık 1 milyon dolar artırdığını, Mısır'ın ise yüzde 36'lık gelir kaybı yaşadığını aktardı.

İsrail ile Hamas arasında 7 Ekim 2023'ten bu yana devam eden savaş oluşturduğu insani krizin yanı sıra dünya ekonomisini de doğrudan etkiledi. Petrol fiyatlarını, ticaret yollarını, küresel ticareti ve küresel enflasyonu değiştiren saldırılar sonrası bölge ekonomisi de adeta çıkmaza sürüklendi.

Ortadoğu Araştırmaları Merkezi (ORSAM) Ekonomi Uzmanı Oğuzhan Demirdöğen, savaşla birlikte petrol fiyatlarında yukarı yönlü risk oluştuğunu hatırlattı ve bu süreçte navlun ücretlerinin de arttığını söyledi.

ÜMİT BURNU TERCİHİ YAKIT MALİYETİNİ ARTIRIYOR

Demirdöğen, Yemen'de Husilerin Kızıldeniz'den geçen İsrail bağlantılı gemileri vurduğunu, ardından da ABD ve İngiltere öncülüğündeki 10 ülkenin Husilere saldırdığını hatırlatarak, "Bu gerilim sonrasında gemiler rotalarını değiştirdi. Süveyş Kanalı yerine Ümit Burnu üzerinden Avrupa'ya ulaşan ticaret gemileri yaklaşık 3 bin 500 deniz mili fazla yol katetmeye başladı. Alternatif rotalar gemilerin gidiş-dönüş yakıt maliyetini yaklaşık 1 milyon dolar artırıyor" diye konuştu.

MISIR'DA YÜZDE 36'LIK GELİR KAYBI

Bu gelişmelerin navlun maliyetlerini yüzde 40 yükselttiğine dikkat çeken Demirdöğen, şöyle devam etti:

"Konteynerlerin ortalama navlun fiyatları 4 bin dolara yaklaştı. Ayrıca, risklerin artmasıyla birlikte sigorta fiyatlarında da artışlar görüldü. Uzayan sefer sürelerine bağlı olarak düşen konteyner kapasitesi, yükselen yakıt ve operasyon giderleri, deniz taşımacılığı maliyetlerini son 9 haftada yüzde 300'e yakın artırdı.

Uluslararası firmaların Süveyş Kanalı üzerinden sevkiyatlarını azaltması Mısır ekonomisini de etkiledi. Kanal, ülke için önemli bir döviz kaynağı. Mısır, Süveyş Kanalı geçişlerinden günlük 30-35 milyon dolar gelir elde ediyor. Bu gelişmelerin etkisiyle Mısır gelirlerinde ocakta geçen yılın ayını ayına göre yüzde 36 kayıp yaşandı."

ALTERNATİF KARA ROTALARI GÜNDEMDE

Dış ticaretinin yüzde 80'ini deniz yoluyla gerçekleştiren Çin'in de dünyadaki gelişmelerden olumsuz etkilendiğini belirten Demirdöğen, Çin'in alternatif kara rotalarını gündeme getirdiğini ifade etti.

AVRUPA'DA YENİ ENERJİ GÜVENLİĞİ RİSKİ

Devam eden istikrarsızlık nedeniyle endişe duyan uluslararası yatırımcıların bölge ülkelerine yönelik yatırım stratejilerini yeniden değerlendirdiğini söyleyen Demirdöğen, Katar'dan İtalya'nın en büyük LNG terminali Adriyatik'e gidecek LNG sevkiyatının iptal edildiğini hatırlattı.

Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle enerji güvenliği sarsılan Avrupa için yeni bir riskin daha oluştuğunu bildiren Demirdöğen, savaşın devamı durumunda küresel ve bölgesel ekonomiler üzerindeki baskıların artacağını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"İsrail ile Filistin arasında devam eden savaş, acil insani krizin dışında petrol fiyatlarını, ticaret yollarını, küresel ticareti ve küresel enflasyonu etkiliyor. İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları bölge ekonomisini de çıkmaza sürüklüyor."