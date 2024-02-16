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    İsrail'in vurduğu çocuk hastanesinde kan donduran görüntü! Prematüre bebeklerin cansız bedenlerine ulaşıldı

    Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    - Güncelleme:
    İsrail, Hamas, Prematüre, Haber

    Dünya Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

    İsrail'in zorla boşalttığı Gazze'deki Al-Nasr Çocuk Hastanesi’nde solunum cihazına bağlı olması gereken prematüre bebeklerin cansız bedenlerine ulaşıldı.

    İşgalci İsrail ordusu, 7 Ekim 2023'ten bu yana abluka altına aldığı Gazze Şeridi'ni bombalamaya devam ediyor. Bölgede 28 binden fazla Filistinli hayatını kaybederken, acı bilanço gittikçe ağırlaşıyor. Kadın-çocuk ayırt etmeksizin saldırmaya devam eden İsrail güçleri, özellikle sivillerin sığındığı bölgeleri, hastane ve okul gibi alanları hedef alırken, zorla boşaltılan Al-Nasr Çocuk Hastanesi’nden çok acı bir görüntü geldi.

    PREMATÜRE BEBEKLERİN CANSIZ BEDENLERİNE ULAŞILDI

    Savaşın başından bu yana işgalci İsrail ordusu tarafından hedef noktalarından biri olarak görülen ve boşaltılan Al-Nasr Çocuk Hastanesi'nde solunum cihazına bağlı olması gereken bebeklerin cansız bedenlerine ulaşıldı. Görüntülerde, ölüm riskinden dolayı hastaneden tahliye edilemeyen prematüre bebeklerin cansız bedenlerinin çürümeye başladığı görüldü.

    10 KASIM'DA TAHLİYE EMRİ VERİLDİ

    Hastanenin doktorlarından Mohammed Hamouda, "10 Kasım tarihinde İsrail ordusu Al-Nasr Çocuk Hastanesi’ni kuşattı ve ardından sağlık personeline yerinden edilen kişilerle birlikte hastaneyi tahliye etmeleri talimatını verdi" ifadelerini kullandı.

    "HEPSİ VEFAT ETTİ VE ÇÜRÜMEYE TERK EDİLDİ"

    Hastanede suni solunum cihazına ihtiyaç duyan kritik vakalar için yeni doğan servisi ile yoğun bakım servisi birleştirildi.

    Hamouda, "Ekipmanı çalışır durumda tutmak için bir jeneratör çalıştırdık. İsrail kuşatması altındaki hastaneyi Kızıl Haç'ın bu vakaları takip edeceği anlayışıyla terk ettik. Ancak hepsi vefat etti ve çürümeye terk edildi" dedi.

    Düzenleyen:  - Dünya
    Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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