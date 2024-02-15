İsrail işkencesinin izi bileklerinde: Tutuklanan yaşlı kadın hastaneye sığındı
Dünya Haberleri / Anadolu Ajansı
İsrail'in saldırılarını sürdüğü abluka altındaki Gazze'de tutuklayıp daha sonra serbest bıraktığı yaşlı kadın Han Yunus'taki Gazze Avrupa Hastanesi'ne sığındı. Yaşlı kadının bileklerindeki işkence izleri ise İsrail zulmünü bir kez daha gözler önüne serdi.
İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları 130 günü aşkın süredir aralıksız devam ediyor. Saldırılarda bugüne kadar 23 binin üzerinde Filistinli hayatını kaybetti, 70 binin üzerinde insan da yaralandı.
İŞKENCE İZLERİ BİLEKLERİNDE
İsrail ordusunun tutuklayıp daha sonra serbest bıraktığı Um Muhammed Mismih isimli yaşlı kadın Han Yunus'taki Gazze Avrupa Hastanesi'ne sığındı.
Refakatçisi dahi olmadan hastanede kalan kadın bileklerindeki işkence izlerini göstererek başından geçenleri anlattı.
REFAH TEHLİKE ALTINDA
Öte yandan Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki, İsrail'in saldırıları sonucu Gazze'nin kimsenin yaşayamayacağı bir hal aldığını, Refah şehrinin de tehlike altında olduğunu söyledi. Maliki, Gazze'deki felaketin sona ermesi, insani yardımın bölgeye ulaşması, insanların can güvenliğinin sağlanması için çözüm bulunması gerektiğini belirtti.
Kaynak: Anadolu Ajansı