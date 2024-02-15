İsrail işkencesinin izi bileklerinde: Tutuklanan yaşlı kadın hastaneye sığındı

Düzenleyen: Seda Çakır / Kaynak: Anadolu Ajansı 15 Şubat 2024 17:45 - Güncelleme: 15 Şubat 2024 18:12 - Güncelleme:

İsrail, Filistin, Haber

Dünya Haberleri / Anadolu Ajansı

İsrail'in saldırılarını sürdüğü abluka altındaki Gazze'de tutuklayıp daha sonra serbest bıraktığı yaşlı kadın Han Yunus'taki Gazze Avrupa Hastanesi'ne sığındı. Yaşlı kadının bileklerindeki işkence izleri ise İsrail zulmünü bir kez daha gözler önüne serdi.