İsrail güçlerinden yeni baskın! Nasser Hastanesi'ni 'kışlaya' çevirdiler

İsrail ordusu, Han Yunus kentinde bulunan ve kuşatma altına aldığı Nasser Hastanesi'ne 'esirler tutuluyor' iddiasıyla baskın düzenledi. Hastaneyi kışlaya çeviren işgalci İsrail Filistinlilerin çadırlarını hedef aldı, yerleşke içindeki toplu mezarları buldozerle yıktı.

İşgalci İsrail ordusu, 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına devam ediyor. Bölgede 28 binden fazla Filistinli hayatını kaybederken, İsrail güçleri son dönemde saldırılarını Mısır sınırında yer alan yüz binlerce sivilin sığındığı Refah'a çevirdi.

Öte yandan hastanelere sığınan sivilleri ve tedavi gören hastaları da hedef alan İsrail, son olarak Gazze’nin güneyinde bulunan ve uzun süredir kuşattığı Nasser Hastanesi’ne baskın düzenledi.

'HASTANEDE ESİRLER TUTULUYOR' İDDİASI

İsrail Savunma Kuvvetleri, 'Hamas’ın Nasser Hastanesi’nde esirleri tutuğuna dair güvenilir istihbaratları olduğu' iddia etti ve hastaneye 'hassas bir operasyon' gerçekleştirildiğini duyurdu.

HASTANE ASKERİ KIŞLAYA ÇEVRİLDİ

Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, İsrail ordusunun Nasser Hastanesi’nin güney duvarını yıkarak içeri girdiğini ve hastaneyi askeri kışlaya çevirdiğini açıkladı. İsrail ordusunun ambulans garajını ve yerinden edilmiş Filistinlilerin çadırlarını hedef aldığı, yerleşke içindeki toplu mezarları da buldozerle yıktığı belirtildi.

İsrail askerlerinin, yoğun bakım dahil tüm hastaların hastanenin eski bir bölümüne tahliye edilmesi yönünde emir verdiğini açıklayan Kudra, sonlunum cihazına bağlı 6 hastanın nakledildiğini açıkladı.