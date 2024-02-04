Anasayfa
Son Dakika
Türkiye GazetesiTürkiye Gazetesi
 •  •  •  
Video
Galeri
×
  • Anasayfa
  • Son Dakika
  • Üyelik
  • Seçim
  • E-Gazete
  • Yazarlar
  • Gündem
  • Politika
  • Ekonomi
  • Dünya
  • Spor
  • Bizim Sayfa
  • Resmi İlanlar
  • Diğer

    • İsrail'in yalanı deşifre oldu! 'Tünel' dedi, 'su kuyusu' çıktı

    Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
    - Güncelleme:
    İsrail&#039;in yalanı deşifre oldu! &#039;Tünel&#039; dedi, &#039;su kuyusu&#039; çıktı
    İsrail, Tünel, Hamas, Haber

    Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

    İsrail güçlerinin Hamas'a ait bir tünel olduğunu iddia ettiği hastane bahçesindeki kuyunun, yağmur sularını depolamak için kullanılan bir su kuyusu olduğu ortaya çıktı.

    Gazze Şeridi'ni abluka altına alan ve 7 Ekim'den bu yana bölgede bombardımanı sürdüren işgalci İsrail ordusu, 26 binden fazla Filistinlinin hayatını kaybetmesine, binlercesinin de yaralanmasına neden oldu. Her geçen gün saldırılarına bir yenisi ekleyen İsrail, bu kez gündeme 'tünel' yalanı ile geldi.

    İsrail, Gazze'deki Şeyh Hamed bin Halife Al Sani Rehabilitasyon ve Protez Hastanesi'nde Hamas'a ait tünel olduğunu iddia etti ancak hastane bahçesindeki kuyunun, yağmur sularını depolamak için kullanılan bir su kuyusu olduğu ortaya çıktı.

    İSRAİL GÜÇLERİ ÇEKİLDİ, YALAN ORTAYA ÇIKTI

    İsrail güçlerinin bölgeden çekilmesinin ardından, yoğun saldırıların hedefi olan Gazze kentinin kuzeybatısında bulunan Şeyh Hamed bin Halife Al Sani Rehabilitasyon ve Protez Hastanesi görüntülendi. Çekilen görüntülerle birlikte, İsrail'in Hamas'a ait tünel olduğunu iddia ettiği yerin bahçedeki su kuyusu olduğu ve yağmur sularını depolamak için kullanıldığı ortaya çıktı.

    İsrail güçleri hastane binası, altyapısı ve bölgede geniş çaplı tahribata yol açtı.

    İsrail'in yalanı deşifre oldu! 'Tünel' dedi, 'su kuyusu' çıktı

    İSRAİL İDDİA ETMİŞ, KATAR YALANLAMIŞTI

    İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, 5 Kasım 2023 tarihinde yaptığı açıklamada, İsrail askerlerinin hastanenin bahçesinde Hamas'a ait bir tünel bulunduğunu ileri sürmüştü. Katar ise ertesi gün yaptığı açıklama ile hastanenin altında Hamas'a ait tüneller olduğu iddiasını yalanlamıştı.

    Katar Dışişleri Bakanlığına bağlı Gazze Şeridi'nin Yeniden İnşası için Katar Komitesi, Gazze Şeridi'nde rehabilitasyon ve protez uzuvlar için bu hastaneyi 407 milyon dolar değerindeki mali bağışla 2019 yılında kurmuştu.

    Düzenleyen:  - Dünya
    Kaynak: Anadolu Ajansı
    İsrailTünelHamas
    Haberler > Dünya > İsrail'in yalanı deşifre oldu! 'Tünel' dedi, 'su kuyusu' çıktı
    UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
    ABD-Japonya ortak tatbikatında "hayali düşman" Çin oldu! - DünyaTatbikat senaryosu 'özel sır'Balkon çöktü, poz veren kadınlar ikinci kattan düştü! 2'si ağır 13 yaralı - DünyaPoz verdikleri sırada balkon çöktüKanada yabancıya ev satışını 2 yıl daha yasakladı - DünyaKanada yabancıya ev satışını 2 yıl daha yasakladıGazze'de kurtarma görevine giden Kızılay ekibi kayıp! - DünyaGazze'de kurtarma görevine giden Kızılay ekibi kayıp!Netanyahu resmen açıkladı! İsrail'den yeni kara harekatı sinyali - Dünyaİsrail'den yeni 'kara harekatı' sinyaliZelenskiy'den cephe hattındaki askerlere ziyaret - DünyaZelenskiy'den cephe hattındaki askerlere ziyaretSWAT Challenge'da Suudi Arabistan özel harekatı rehineyi 2 kez yere düşürdü - DünyaRehineyi 2 kez yere düşürdülerKuzey İrlanda'da hem ilk hem de tarihi adım! Milliyetçi Michelle O'Neill başbakan seçildi - Dünya'Yeni şafağı temsil eden tarihi bir gün'Gerilim artıyor... Yüzlerce kamyon ve TIR, Teksas-Meksika sınırına akın etti - DünyaYüzlerce kamyon ve TIR sınıra akın ettiMİT Başkanı İbrahim Kalın'ın, Hamas liderlerinden Haniye ile görüşmesi dünyada yankı uyandırdı - DünyaSürpriz görüşme dünyada böyle yankılandı
    Sonraki Haber Yükleniyor...