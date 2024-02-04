İsrail'in yalanı deşifre oldu! 'Tünel' dedi, 'su kuyusu' çıktı

İsrail güçlerinin Hamas'a ait bir tünel olduğunu iddia ettiği hastane bahçesindeki kuyunun, yağmur sularını depolamak için kullanılan bir su kuyusu olduğu ortaya çıktı.

Gazze Şeridi'ni abluka altına alan ve 7 Ekim'den bu yana bölgede bombardımanı sürdüren işgalci İsrail ordusu, 26 binden fazla Filistinlinin hayatını kaybetmesine, binlercesinin de yaralanmasına neden oldu. Her geçen gün saldırılarına bir yenisi ekleyen İsrail, bu kez gündeme 'tünel' yalanı ile geldi.

İsrail, Gazze'deki Şeyh Hamed bin Halife Al Sani Rehabilitasyon ve Protez Hastanesi'nde Hamas'a ait tünel olduğunu iddia etti ancak hastane bahçesindeki kuyunun, yağmur sularını depolamak için kullanılan bir su kuyusu olduğu ortaya çıktı.

İSRAİL GÜÇLERİ ÇEKİLDİ, YALAN ORTAYA ÇIKTI

İsrail güçlerinin bölgeden çekilmesinin ardından, yoğun saldırıların hedefi olan Gazze kentinin kuzeybatısında bulunan Şeyh Hamed bin Halife Al Sani Rehabilitasyon ve Protez Hastanesi görüntülendi. Çekilen görüntülerle birlikte, İsrail'in Hamas'a ait tünel olduğunu iddia ettiği yerin bahçedeki su kuyusu olduğu ve yağmur sularını depolamak için kullanıldığı ortaya çıktı.

İsrail güçleri hastane binası, altyapısı ve bölgede geniş çaplı tahribata yol açtı.

İSRAİL İDDİA ETMİŞ, KATAR YALANLAMIŞTI

İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, 5 Kasım 2023 tarihinde yaptığı açıklamada, İsrail askerlerinin hastanenin bahçesinde Hamas'a ait bir tünel bulunduğunu ileri sürmüştü. Katar ise ertesi gün yaptığı açıklama ile hastanenin altında Hamas'a ait tüneller olduğu iddiasını yalanlamıştı.

Katar Dışişleri Bakanlığına bağlı Gazze Şeridi'nin Yeniden İnşası için Katar Komitesi, Gazze Şeridi'nde rehabilitasyon ve protez uzuvlar için bu hastaneyi 407 milyon dolar değerindeki mali bağışla 2019 yılında kurmuştu.