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    • Netanyahu resmen açıkladı! İsrail'den yeni kara harekatı sinyali

    Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
    - Güncelleme:
    Netanyahu resmen açıkladı! İsrail&#039;den yeni kara harekatı sinyali
    Binyamin Netanyahu, İsrail, Kara Harekatı, Haber

    Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

    İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze'deki saldırılardan kaçan yaklaşık bir buçuk milyon sivilin sığındığı Mısır sınırındaki Refah kentine 'kara saldırısı' sinyali verdi.

    7 Ekim'de Hamas'ın silahlı kanadı tarafından İsrail'e yönelik başlatılan operasyon, Gazze'nin İsrail tarafından abluka altına alınması ile adeta zulme dönüştü. Bölgede 26 binden fazla insan hayatını kaybederken, milyonlarcası ise yerinden edildi.

    Saldırılardan kaçan siviller başka bölgelere sığınırken, işgalci İsrail ordusu ise onları hedef almaktan çekinmeyen tavrı ile tüm dünyanın tepkisini topladı. Kadın-çocuk sivillerin yoğun olduğu hastane ve okul gibi bölgeleri bombalamaya devam eden İsrail kanadından yeni bir saldırı sinyali daha geldi.

    İsrail Başbakanı Binyamin Neyanyahu'nun kabine toplantısında yaptığı açıklamalar, İsrail Başbakanlık Ofisi tarafından paylaşıldı.

    Paylaşılan bilgilere göre; Biden yönetiminin İsrail'i birçok konuda desteklediğini belirten Netanyahu, aralarında 'anlaşmazlık olduğu ancak bunun üstesinden gelmeyi başardıklarını' söyledi.

    REFAH'A OPERASYON SİNYALİ

    ABD ve uluslararası toplumla ilişkilerde herhangi bir desteğe ihtiyacı olmadığını vurgulayan Netanyahu, esas amaçlarının Hamas’ı ortadan kaldırmak olduğunu aktardı.

    Şimdiye kadar Hamas’ın 24 taburundan 17’sini imha ettiklerini iddia eden Netanyahu, "Geri kalan taburların çoğu (Gazze’nin) güney şeridi ve Refah’ta, onlarla ilgileneceğiz" ifadelerini kullandı.

    Öte yandan Netanyahu, İsrail güçlerinin Gazze’nin kuzey ve orta kesimlerinde 'agresif baskınlar' yaptığını belirtti ve bölgenin 'askerden arındırılması gerektiğini' savundu.

    "HER ANLAŞMAYI KABUL ETMEYECEĞİZ"

    Gazze’deki rehinelerin serbest bırakılmasına dair çalışmalarının devam ettiğini belirten Netanyahu, "Güvenlik kabinesinde de vurguladığım gibi, (Hamas ile esir takasına ilişkin) her anlaşmayı hiçbir şekilde kabul etmeyeceğiz" dedi.

    "YENİ BİR SOYKIRIM DÖNGÜSÜ"

    İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, 1 Şubat’ta Gazze Şeridi'nin Han Yunus bölgesindeki İsrail birliklerini ziyaret etmiş ve burada yaptığı açıklamada, Han Yunus'taki saldırılarını Mısır sınırındaki Refah kentine taşıyacaklarını söylemişti.

    Filistin yönetimi ise İsrail'in saldırılarının, Refah kentine taşınmasının, "yeni bir soykırım döngüsü" anlamına geleceğini ve bunun 1,5 milyon Filistinliyi tehdit ettiğini açıklamıştı.

    Düzenleyen:  - Dünya
    Kaynak: Anadolu Ajansı
    Binyamin NetanyahuİsrailKara Harekatı
    Haberler > Dünya > Netanyahu resmen açıkladı! İsrail'den yeni kara harekatı sinyali
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