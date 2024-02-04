İsrailli binlerce kişi sokaklarda: Netanyahu istifa, savaşa hayır

İsrail'de sokaklar yangın yeri. Önce onlarca kişilik İsrailli grup İsrail'in Gazze'deki katliamına 'dur' eylemi düzenledi. Gruplar, "Güvenlik sadece barışla sağlanır", "İşgal varken demokrasi olmaz" yazılı pankartlar taşıdı, saldırıları protesto etti. Yine Tel Aviv'de yaklaşık bin kişi, Başbakan Netanyahu'nun istifa etmesi ve erken seçim talepleri için gösteri düzenledi. Göstericiler, "Suç bakanı", "İsrail'in yıkıcısı" yazılı afişler ve hükümeti eleştiren dövizler taşıdı.

7 Ekim'den bu yana Gazze'yi abluka altına alan İsrail yönetimi, Tel Aviv'de göstericileri sokağa döktü. İnsanlık felaketinin derinleştiği abluka altındaki Gazze Şeridi'ne saldırıların durması ve ateşkes sağlanması talebiyle savaş karşıtı protesto gösterisi düzenleyen onlarca kişilik grup, "İntikamla zafer olmaz", "Yerleşimci terörünü durdurun", "Güvenlik sadece barışla sağlanır", "İşgal varken demokrasi olmaz" yazılı pankartlar taşıdı.

Eylemciler, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını protesto ederek ateşkes çağrısında bulundu. İsrail polisi, göstericilerin etrafında konuşlandı.

'HALKIN TRAVMASI İNTİKAMA YÖNLENDİRİLDİ'

Göstericilerden Dana Mills, İsrail toplumunun militarize olduğunu ve savaşa karşı çıkmanın zor olduğunu belirterek "7 Ekim'den sonra halkın travması intikam için yönlendirildi. Bugün sivillerin hedef alınmamasını masumların zarar görmemesini konuşmak bile zorlaştı. Bizler bugün ateşkes çağrısı yapıyoruz. Bunu Gazze Şeridi'ndeki İsrailli esirler için de yapıyoruz. Savaş uzadıkça esirlerin de hayatı tehlikeye giriyor. Çok küçük bir azınlığız ama burada toplanarak bu mesajın daha fazla insana ulaşması için çalışıyoruz." dedi.

TEK ZAFER İNSAN HAYATININ KORUNMASI

Mills, "Hamas'a karşı zafer kazanmak demek, Afganistan'da zafer elde etme tartışmasına benziyor. İngiltere ve ABD güçlerine burada ne olduğunu biliyoruz. Bugün Gazze'de aynı şeyi görüyoruz. Zafer söyleminin bu süreçte kullanımı korkunçtu. Halk bu söylemle uyutuluyor. Tek zafer, insan hayatının korunmasıdır." diye konuştu.

'SUÇ BAKANI, İSRAİL YIKICISI'

Bin kişilik İsrailli ise, yine Tel Aviv'de, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hükümetinin istifa etmesi ve erken seçim talebiyle gösteri düzenledi.

Tel Aviv'deki Savunma Bakanlığı yakınlarında İsrail bayrakları ve pankartlarla toplanan yaklaşık bin kişi, düdük, havalı el kornası ve trampet çalarak hükümeti protesto etti.

Göstericiler, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun resminin üzerinde "Suç bakanı", "İsrail'in yıkıcısı" yazılı afişler ve hükümeti eleştiren dövizler taşıdı.

3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Savunma Bakanlığı önündeki yolun kapatılması üzerine İsrail polisi, yaya ve atlı polislerle göstericilere müdahale etti, en az 3 kişiyi gözaltına aldı.

Müdahale sırasında polisle göstericiler arasında arbede ve sözlü atışmalar yaşandı. İsrail polisi, gösterici grubundaki bazı müzik aletleri ve megafonlara el koydu.

İSTİFA EYLEMLERİ DİĞER KENTLERE DE SIÇRADI

Ayrıca, Batı Kudüs, Hayfa, Birüssebi (Berşeva) gibi kentlerde de binlerce İsrailli, Gazze'deki İsrailli esirlerin geri getirilmesi için siyasi bir anlaşma ve Netanyahu hükümetinin istifası talebiyle gösteri düzenledi.





