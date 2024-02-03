Gazze çocukların mezarlığı oldu... İsrail 12 bin çocuğu katletti

İsrail bombalarının hedefi olan 12 binden fazla Filistinli çocuk hayatını kaybetti. Saldırılar nedeniyle yüzde 70'i çocuk ve kadın olmak üzere 7 bin kişi ise kayıp durumda. İnsani durumun gittikçe kötüleştiği Gazze'de yaralı ve hasta sayısı korkunç bir düzeye ulaştı. Al Jazeera de, öldürülen çocukların isimlerinin yer aldığı bir video paylaştı.

7 Ekim'den bu yana İsrail saldırılarının hedefinde olan Gazze, kül ve moloz yığınına dönerken can kaybı 27 bin 238'e yükseldi. Ölenlerden 12 bini çocuk, 8 bin 190'ı ise kadın.

Saldırılar nedeniyle yüzde70'i çocuk ve kadınlar olmak üzere 7 bin kişi de kayıp durumda.

Al Jazeera da öldürülen çocuklar için vicdanları sızlatan bir video kaydı paylaştı. Paylaşımda 7 Ekim'den bu yana öldürülen isimleri tespit edilebilenlerinin adları yer aldı.

700 BİN KİŞİ BULAŞICI HASTALIĞIN PENÇESİNDE

İsrail'in saldırılarında ayrıca 66 bin 542 kişi yaralandı, yerinden edilen 700 bin kişi de bulaşıcı hastalıklara yakalandı; 11 bin kişi ise sağlık durumundan dolayı tahliyeye ihtiyaç duyuyor.

Gazze'deki 10 bin kanser hastası İsrail saldırılarından dolayı yeterli tedaviyi alamazken, 60 bin hamile kadın da sağlık hizmetlerine erişemiyor.

350 bin kronik hastanın ilaç verilmemesi nedeniyle risk altında olduğu Gazze'de, 8 bin kişide viral hepatit enfeksiyonu vakası görüldü.

İSRAİL YIKILMADIK BİNA BIRAKMADI

Saldırılar sonucu 2 milyon Gazzelinin yerinden edilmesinin yanı sıra 140 hükümet binası, 100 okul ve üniversite İsrail ordusu tarafından tamamen yıkılırken, 295 okul ve üniversite kısmen zarar gördü.

Saldırılarda 183 cami tamamen, 264 cami kısmen yıkılırken, İsrail'in vurduğu 3 kilise de ciddi hasar aldı.

İsrail ordusunun karadan, havadan ve denizden saldırı altında tuttuğu Gazze'de 70 bin ev tamamen yıkıldı, 290 bin ev de kısmen zarar gördü ve kullanılamaz hale geldi.

Gazze'ye 66 bin ton patlayıcı atan İsrail ordusunun saldırılarında, 30 hastane ve 53 sağlık merkezi hizmet dışı kaldı.

150 sağlık kuruluşunun kısmen zarar gördüğü İsrail ordusunun saldırılarında, 122 ambulans kullanılamaz hale getirildi.

İsrail ordusu, saldırılarında Gazze'deki 200 arkeolojik ve tarihi alanı da hedef alarak ciddi hasara sebep oldu.