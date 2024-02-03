İsrail istihbaratına ikinci darbe! Cinayetlerin arkasında MOSSAD izi

MİT, seçim öncesi Türkiye’yi karıştırmak isteyen MOSSAD’a ikinci darbeyi indirdi. “Kilise saldırısı, Fatih Camii imamının bıçaklanması ve diğer eylemler tesadüf olamaz” diyen Bülent Orakoğlu “Bütün terör örgütleri sahaya sürüldü. Kalkışma için yurt dışından ciddi fon aktarılıyor” dedi.

YILMAZ BİLGEN'İN HABERİ - Millî İstihbarat Teşkilatı, İsrail’in seçimler öncesi Türkiye’yi karıştırma planına karşı teyakkuzda. Daha önce aralık ayında, para ile devşirdiği casuslarına, özellikle Filistin vatandaşlarını takip ettirip bilgi toplatan, Süleymaniye Camii’nin bile fotoğraflarını çektiren İsrail istihbaratının 68 elemanı yakalanmıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da “Daha durun, bu başlangıç” sözleriyle MOSSAD’a yeni darbelerin yolda olduğunun sinyalini vermişti. MİT, kirli planlarını Türkiye üzerinde uygulamak için DEAŞ’ı ve yabancı uyruklu şahısları kullanan İsrail’in attığı her adımı yakın markaja aldı. Bu doğrultuda İstanbul ve İzmir’de eş zamanlı operasyonlar düzenlendi.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre MİT, MOSSAD’ın Türkiye’deki hedeflerini özel dedektifler aracılığıyla takip ettiğini belirledi. İsrail istihbarat servisinin, irtibatlı olduğu özel dedektifler aracılığıyla hedeflerine yönelik bilgi toplama, keşif, tahkikat, fotoğraf-video dokümanları, takip cihazı yerleştirme gibi faaliyetler yürüttüğü saptandı. Dokuz şüphelinin de edindikleri bilgileri, MOSSAD’a sattığı belirlendi. Dokuz şüpheliden yedisi yakalandı. İki şüphelinin de aynı soruşturma kapsamında daha önce tutuklandığı anlaşıldı.

GÜVEN SARSMA TAKTİĞİ

Emniyet İstihbarat Dairesi Eski Başkanı Bülent Orakoğlu, MİT’in peş peşe gelen operasyonları için “MOSSAD’ın merkezinde olduğu karanlık ittifak Türkiye’yi 28 Şubat’ın farklı bir versiyonu ile karmaşa ve siyasi-toplumsal belirsizliğe sürüklemek için düğmeye bastı” ifadesini kullandı.

Türkiye’nin, Gazze’ye sahip çıkması üzerine MOSSAD strateji değiştirdi. Komşu bir ülkede koordinasyon merkezi kuran İsrail istihbaratının; Filistin, Irak, İran, Suriye gibi Arap uyrukluların yanı sıra Kafkas ve Asya kökenli elemanlara yöneldiği öğrenildi. MOSSAD Alevi-Sünni, Kürt-Türk, mülteciler ve ırkçı gruplar, selefi ve karşıt kutuplar arasında gerilimi yükseltmeyi hedefliyor. Kaosa destek paydaşlarını olabildiğince artırıp kısa sürede sonuç almak isteyen kirli lobi terör olayları, suikastler, ekonomik tablo üzerinden kışkırtmalarla devlete olan güveni sarsma taktiğini sahaya yansıtmak istiyor.

BUNLAR TESADÜF OLAMAZ

“Kilise saldırısı, Fatih Camii İmamı’nın bıçaklanması, Gezi döneminde çok konuşulan Palalı Sabri’nin öldürülmesi gibi olayları tesadüf unsuru olarak görmemeliyiz” diyen Orakoğlu “Yeni bir dalga ile karşı karşıyayız” uyarısını yaptı ve şöyle konuştu: PKK-DEAŞ-DHKP-C ve TİKKO gibi geleneksel aparatlar yanında, çok daha geniş kitlelere etki edebilecek yapıları da harekete geçirmenin hesabını yapıyorlar. Bu nokta da FETÖ’nün de çok önemli bir görevi var.Yunanistan’da bu amaçla özel bir yapı oluştu. FETÖ bu planda en az PKK ve diğer terör örgütleri kadar kritik misyona sahip. FETÖ, ülke içerisindeki hücre yapılanmaları ile yurt dışı gücünü seferber etti.

DIŞARIDAN FON AKIYOR

28 Şubat’ın kilit isimlerinden Bülent Orakoğlu, “Belki çok konuşulmadı ancak 28 Şubat tam anlamı ile MOSSAD ve İsrail operasyonuydu. Şunu net olarak söyleyebilirim ki 28 Şubat zihniyeti hâlâ canlı ve içinden geçtiğimiz süreci fırsat olarak görüyorlar. Bazı özel kurumlarda kamikaze eylemler düzenleyebilirler. Biz, 28 Şubat’ta İsrail’in sadece zemin oluşturmak için 18 milyon dolar yolladığını tespit etmiştik. Şu an çok daha yüksek rakamlar Türkiye’ye giriş yaptı. Bazı STK’lar, basın kuruluşları ve partiler fonlanıyor. Ciddi tehdit var. Terör iltisaklı parti ve kuruluşları Öcalan’a özgürlük bahanesi ile yürütenler ile mülteci maskesi altında terör estirenler ya da mezhep farklılığını fitne aracına çevirmek isteyenler aynı odaklardan emir alıyor. Buna bir de CHP-DEM ittifakını dâhil ettiğinizde ortaya çıkan manzara her şeyi anlatıyor. Türkiye bu süreçte illegal yapılar kadar kravatlı terör boyutuna da dikkat etmek zorunda” diyor.

GEZİ’NİN İNTİKAMI İÇİN PLAN YAPIYORLAR

İsrail, paralı casuslarını MİT’in takibinden kurtarmak için konsept değiştirdi. MOSSAD, daha önce birbirini tanıyan hücreler kullanıyordu. Ancak peş peşe yediği darbelerin ardından daha minimal ve birbiriyle bağlantısı olmayan hücreler devreye sokuldu.

Karanlık lobinin, Gezi kalkışmasına büyük önem verdiğine dikkat çeken Bülent Orakoğlu “O dönemin aktörlerinden Can Atalay üzerinden kurulan oyunun bozulması karşı cepheyi çok öfkelendirdi. Misilleme ihtiyacı hissediyorlar. Bugünkü tablo 28 Şubat ile aşırı benzeşiyor. Rahip Santoro, Hrant Dink, Uğur Mumcu cinayetleri ve benzeri olaylar zemin hazırlığıydı. Hem 28 Şubat hem de 2003-2016 dönem olaylarını analiz ettiğinizde olacaklara ilişkin önemli verilere ulaşmak mümkün” diye uyarıyor.

ÖZEL YAZILIMLA TEMAS KURDULAR

İstanbul ve İzmir’deki operasyonlarda, MOSSAD’a çalışan yedi casus yakalandı. Kendi ajanlarını Türkiye’ye gönderemeyen İsrail’in, devşirip yurt dışında eğittiği casuslarıyla özel yazılımlar üzerinden haberleştiği ortaya çıktı.