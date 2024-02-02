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    • Mossad operasyonunun perde arkası! Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MİT Başkanı İbrahim Kalın görüşmesinin ardından düğmeye basılmış

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    Mossad operasyonunun perde arkası! Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MİT Başkanı İbrahim Kalın görüşmesinin ardından düğmeye basılmış
    Mit, Cumhurbaşkanı Erdoğan, İbrahim Kalın, Mossad, Haber

    Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Dün akşam Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MİT Başkanı İbrahim Kalın Külliye'de görüştü. Mini zirvenin ardından sabah saatlerinde dikkat çeken bir operasyon gerçekleşti. İsrail İstihbarat Servisi Mossad'a çalışan 7 kişi gözaltına alındı.

    Dün akşam Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde dikkat çeken bir görüşme gerçekleşti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MİT Başkanı İbrahim Kalın'ı makamında kabul etti. Görüşmenin içeriğine dair bir açıklama yapılmazken, toplantıdan sadece bir fotoğraf servis edildi.

    MOSSAD'A ÇALIŞMIŞLAR

    Külliye'deki önemli görüşmenin ardından dikkat çeken bir operasyon gerçekleşti. Buna göre bu sabah MİT, MOSSAD'ın Türkiye'deki hedeflerini özel dedektifler aracılığıyla takip ettiğini belirledi. Çalışma kapsamında, İsrail istihbarat servisinin, irtibatlı olduğu özel dedektifler aracılığıyla hedeflerine yönelik biyografik bilgi toplama, keşif, tahkikat, fotoğraf-video dokümante, canlı takip, takip cihazı yerleştirme gibi faaliyetler yürüttüğü saptandı. 

     İSRAİL AJANLARI GÖZALTINA ALINDI 

    Bunun üzerine harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şubesi ile Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince sabah saatlerinde İstanbul ve İzmir'de eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda, haklarında gözaltı kararı bulunan 9 şüpheliden 7'si yakalandı.

    İki şüphelinin ise aynı soruşturma kapsamında daha önce tutuklandığı anlaşıldı. MİT, Aralık 2022'de MOSSAD'ın özel dedektif ve taktik elemanlarına yönelik operasyon düzenlemiş, yakalanan 68 kişi hakkında da işlem yapılmıştı.

     

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    MitCumhurbaşkanı Erdoğanİbrahim KalınMossad
    Haberler > Gündem > Mossad operasyonunun perde arkası! Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MİT Başkanı İbrahim Kalın görüşmesinin ardından düğmeye basılmış
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