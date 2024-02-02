Mossad operasyonunun perde arkası! Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MİT Başkanı İbrahim Kalın görüşmesinin ardından düğmeye basılmış

Dün akşam Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde dikkat çeken bir görüşme gerçekleşti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MİT Başkanı İbrahim Kalın'ı makamında kabul etti. Görüşmenin içeriğine dair bir açıklama yapılmazken, toplantıdan sadece bir fotoğraf servis edildi.

MOSSAD'A ÇALIŞMIŞLAR

Külliye'deki önemli görüşmenin ardından dikkat çeken bir operasyon gerçekleşti. Buna göre bu sabah MİT, MOSSAD'ın Türkiye'deki hedeflerini özel dedektifler aracılığıyla takip ettiğini belirledi. Çalışma kapsamında, İsrail istihbarat servisinin, irtibatlı olduğu özel dedektifler aracılığıyla hedeflerine yönelik biyografik bilgi toplama, keşif, tahkikat, fotoğraf-video dokümante, canlı takip, takip cihazı yerleştirme gibi faaliyetler yürüttüğü saptandı.

İSRAİL AJANLARI GÖZALTINA ALINDI