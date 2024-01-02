İsrailli askerler şarkı söyleyerek ev yıktı! Gündem olan videoya tepkiler büyüyor
İsrail ordusu katliamlarına devam ederken, yerinden ettikleri sivillerin evlerini de darmaduman ediyor. Sosyal medyada paylaşılan bir videoda, İsrailli iki askerin bir buldozerin içinde şarkılar söyleyerek alay ettiği ve Gazzelilerin evlerini yıktıkları görüldü. İsrailli askerlerin, "Tüm Han Yunus'u yok edeceğiz" ifadelerinin yanı sıra, "Bütün Gazzeliler öldürülmeli, onlar sadece hayvan" ifadeleri kullanan şarkıcı Eyal Golan'a selam söylediği video, sosyal medyada gündem oldu.
İsrail, bir yandan gerçekleştirdiği katliamlarla savaş suçu işlerken öte yanda yerinden ettikleri Gazzelilerin evlerini yıkarak bölgeyi 'Filistinsizleştirme'yi amaçlıyor.
Sosyal medyada paylaşılan bir videoda, İsrailli iki askerin bir buldozer içinde Gazzelilerin evlerini yıktıkları ve bu sırada şarkılar söyleyip eğlenerek "Bütün Han Yunus'u ve bu evi yok edeceğiz" dedikleri görüldü.
KATLİAM ÇAĞRISI YAPAN ŞARKICIYA SELAM
Sosyal medyada tepki toplayan görüntülerde iki asker, "Gazze tamamen yok edilmeli, orada tek bir kişi bile bırakılmamalı, onlar sadece hayvan." sözleriyle hatırlanan Eyal Golan sahne adlı İsrailli şarkıcıya hitap ederek, "Kardeşimiz Eyal Golan, tüm Han Yunus'u ve bu evi yok edeceğiz." ifadelerini kullandığı kameralara yansıdı.
Askerler daha sonra "Çok yaşa İsrail, Tanrı bizi korusun" diye şarkılar söyleyerek buldozerle binayı yıktı.
EYAL GOLAN NE DEMİŞTİ?
Dünyaca ünlü İsrailli şarkıcı Eyal Golan, İsrail askerleri yanında yaptığı açıklamada "Gazze tamamen yıkılmalı, orada tek bir kişi bile bırakılmamalı, onlar sadece hayvanlar" ifadeleriyle büyük tepki çekmişti. İsrailli şarkıcı Eyal Golan'ın bu konudaki skandal sözleri ise büyük tartışmalara sebep oldu.
Kaynak: Anadolu Ajansı