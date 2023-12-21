İsrail'den Han Yunus'a yoğun bombardıman: 55 ölü

21 Aralık 2023 11:03 - Güncelleme Tarihi: 21 Aralık 2023 11:37

Filistin resmi haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail ordusu Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine yönelik saldırılarını sürdürüyor. İsrail güçlerince, Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentine son 24 saatte düzenlenen saldırılarda 55 Filistinli öldürüldü.

İsrail ordusuna ait botların Gazze'nin güneyindeki Refah kentini yoğun bir şekilde bombalaması nedeniyle de çok sayıda Filistinli hayatını kaybetti ve yaralandı. Gazze Şeridi'nin orta kesimleri ile kuzeydeki Cibaliya bölgesini hedef alan saldırılar da çok sayıda kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden oldu.

SİVİL SAVUNMA EKİPLERİ BÖLGEYE ULAŞAMIYOR

Öte yandan Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki sivil savunma ekipleri, İsrail'in yoğun bombardımanı nedeniyle ölü ve yaralıların bulunduğu bölgeye ulaşamadığını duyurdu.

Gazze'de silah zoruyla abluka altında yerinden edilen 1,9 milyon Filistinli, barınma, gıda, temiz su, ilaç ve sağlık hizmetlerinden yoksun şekilde yaşam mücadelesi veriyor.