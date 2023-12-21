BM: Gazze'de vahşi çatışmanın bu kadar uzun sürmesi, ortak bilincimizde silinmez leke olarak kalacak

21 Aralık 2023 00:23 - Güncelleme Tarihi: 21 Aralık 2023 00:34

İsrail-Hamas çatışması 2 ayı geçerken, BMGK'da Gazze'de ateşkes için sunulan karar tasarısının oylanması, anlaşma sağlanamadığı için üçüncü kez ertelendi. Gazze'de hayatını kaybedenlerin sayısı ise 20 bini aştı. Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı ve Acil Yardım Koordinatörüh Martin Griffits, İsrail saldırıları nedeniyle ölen Filistinli sayısının 20 bini aşmasıyla ilgili, "Gazze'de vahşi çatışmanın bu kadar uzun sürmesi, ortak bilincimizde silinmez leke olarak kalacak." değerlendirmesinde bulundu.

TÜM TARAFLAR SİVİLLERİ KORUMALI

Griffiths, X sosyal medya hesabından bir mesaj paylaştı. Gazze'de can kaybının yine korkunç ve utanç verici bir dönüm noktasına ulaştığını belirten Griffiths, gerginliğin artmasına neden olan olayların çirkin olduğunu, devamında süren olayların ise vicdansızca olduğunu ifade etti. Griffiths, tüm tarafların uluslararası insancıl hukuk bağlamında yükümlülüklerini yerine getirmek ve sivilleri korumak zorunda olduğunun altını çizerek, tüm rehinelerin serbest bırakılması gerektiğini bildirdi.

SİLİNMEZ BİR LEKE OLARAK KALACAK

Çok taraflı kınama, fiziksel ve zihinsel bedel ile çok büyük yıkıma rağmen çatışmanın sürdüğünü belirten Griffiths, "Gazze'de vahşi çatışmanın bu kadar uzun sürmesi, ortak bilincimizde silinmez leke olarak kalacak."