İsrailli askerlere akılalmaz pusu! 5 ölü 3'ü ağır yaralı

21 Aralık 2023 10:55 - Güncelleme Tarihi: 21 Aralık 2023 11:04

Dün itibarıyla El-Kassam Tugayları, Telegram platformunda, alışageldiği üzere bazı açıklamalarda bulundu. El-Kassam Tugayları'nın sözcüsü Ebu Ubeyde'nin aktardığına göre, Filistin İslami Cihad Hareketi'nin askeri kanadı olan Kudüs Tugayları birlikleri, İsrail askerlerini ölümcül bir pusuya düşürdü.

TÜNEL GİRİŞİNE ÖLÜMCÜL PUSU

Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yer alan Cibaliye Mülteci Kampının doğusunda gerçekleşen operasyonda, İsrail askerlerinin bir tünele girilmesine izin verildi. Tünel girişinde kurulan pusuda yaşanan kanlı çatışmada, biri yarbay olmak üzere 5 İsrailli subayı öldü 3'ü ağır yaralandı.

Kudüs Tugayları'nın, "sahte tünel girişleriyle" İsrail askerlerini pusuya düşürdüğü ve patlayıcılarla girişi patlatmış olabileceği de tahmin ediliyor.

İSRAİL'İN KORKULU RÜYÂSI: TÜNELLER

İsrail ordusu geçtiğimiz haftalarda Gazze Şeridi'ne kara harekâtına başlamıştı. Hamas'ın karargâh, kışla, silah üretim tesisi ve esir kampı gibi çeşitli amaçlar için kullandığı ve kilometrelerce uzunluğa sahip olan yer altı tünelleri, İsrail ordusunun ilk hedefi haline geldi. Fakat 'labirent' misâli, başı ve sonu belli olmayan tünellere herhangi bir hakimiyet sağlanabilmiş değil.

KASSAM VE KUDÜS TUGAYLARI GÜÇLERİNİ BİRLEŞTİRMİŞTİ

Filistin ve Lübnan'da askeri faaliyetler gösteren Filistin İslamî Cihâd Hareketi, 1981 yılında başlattığı direniş hareketini halen sürdürüyor. 7 Ekim'de başlayan Hamas taarruzlarına, Filistin halkının yüzde 84'ünün desteklediği İslami Cihâd Hareketi de katılmıştı. Gazze Şeridi'nde halihazırda süren operasyonlarda, Kassam Tugayları ve Kudüs Tugayları (Seriyyeleri) ortak harekatlar düzenlemeye devam ediyor.