İsrailli bakan Hizbullah'a meydan okudu: Gazze'nin fotoğrafını çekip neler olabileceğini anlayabilirler

Düzenleyen: Gözde Nur Bayar / Kaynak: Anadolu Ajansı 7 Ağustos 2024 17:09 - Güncelleme: 7 Ağustos 2024 17:18 - Güncelleme:

Dünya Haberleri / Anadolu Ajansı

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta üst düzey komutanlarından birinin öldürülmesinin ardından Hizbullah ile artan gerilimin savaşa dönüşebileceğini savundu. Gallant, "Bu bir savaşa dönüşebilir. Neler olabileceğini hayal bile edemezler. Gazze'nin fotoğrafını çekseler anlayacaklar." dedi.