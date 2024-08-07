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İsrailli bakan Hizbullah'a meydan okudu: Gazze'nin fotoğrafını çekip neler olabileceğini anlayabilirler

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
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İsrailli bakan Hizbullah&#039;a meydan okudu: Gazze&#039;nin fotoğrafını çekip neler olabileceğini anlayabilirler

Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta üst düzey komutanlarından birinin öldürülmesinin ardından Hizbullah ile artan gerilimin savaşa dönüşebileceğini savundu. Gallant, "Bu bir savaşa dönüşebilir. Neler olabileceğini hayal bile edemezler. Gazze'nin fotoğrafını çekseler anlayacaklar." dedi.

İsrail Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Gallant, İsrail ordusunun düzenlediği tatbikatta gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

NASRALLAH'A İSRAİL'DEN SERT CEVAP

Lübnan sınırında yaşanan gerilime değinen Gallant, Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın "Lübnan'ı çok ağır bir bedel ödemeye sürükleyebileceğini" ileri sürdü. Gallant, Hizbullah ile yaşanan gerilime işaret ederek, "Bu bir savaşa dönüşebilir. Teorik değil, bu gerçek." yorumunda bulundu.

İsrail ordusunun harabeye çevirdiği Gazze Şeridi'ndeki durumu örnek vererek Hizbullah'ı tehdit eden Gallant, "Neler olabileceğini hayal bile edemezler. Gazze'nin fotoğrafını çekseler (neler olabileceğini) anlayacaklar." ifadelerini kullandı.

HİZBULLAH KOMUTANINI ÖLDÜRMÜŞLERDİ

İsrail ordusu, 30 Temmuz'da Beyrut'ta Hizbullah'ın üst düzey komutanlarından Fuad Şükür'ü düzenlediği hava saldırısıyla öldürmüştü. Bu saldırının ardından bölgede tansiyon yükselirken, Hizbullah'ın Şükür'e yönelik suikasta misilleme yapmaya hazırlandığı belirtiliyor.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Anadolu Ajansı
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