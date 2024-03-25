İsrailli bakandan Filistinli çocuğa tokat atan askere destek

Batı Şeria'nın el-Halil kentinde bir markette alışveriş yapan 10 yaşlarındaki Filistinli çocuk, İsrail askerlerinin şiddetine maruz kaldı. Markete giren tam teçhizatlı ve silahlı 4 İsrail askerinden biri, yanına çağırdığı Filistinli çocuğun suratına ve kafasına vurarak şiddet uyguladı, ardından küçük çocuğun üzerindeki kıyafeti zorla çıkardı.

'SORUŞTURMA' KARARINA İSRAİLLİ BAKANDAN TEPKİ

İsrail ordusu, görüntülerin ortaya çıkması ile birlikte Filistinli çocuğun üzerini çıkartıp sonra tokat atan askerin karıştığı olayın soruşturulacağını açıkladı. İsrail ordusunun bu açıklamasına İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı aşırı sağcı Itamar Ben-Gvir'den tepki geldi.

Aşırı sağcı bakan, İsrail askerinin 'ordunun değerlerine uygun hareket ettiğini' belirterek asker hakkında soruşturma açma kararını eleştirdi.

"ASKERE TAM DESTEK VERİLMELİ"

Soruşturma açılacağını haberini sosyal medya hesabında alıntılayan Ben-Gvir, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Halil kentinde Yahudilerin öldürülmesi için tahrik içeren bir tişörtü çıkarttıran askere tam destek verilmeli. İsrail ordusunun düşmana gücünü gösteren herhangi bir savaşçıyı dışlaması, kabul edilemez ve sinir bozucu.

Bu Savunma Bakanı Yoav Gallant'tan kaynaklanıyor. Asker, kendisinden beklendiği gibi ve İsrail ordusunun değerlerine uygun hareket etmiştir."