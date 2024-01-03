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    İsrailli kadın sunucu yayına silahla çıktı!

    İsrail merkezli Kanal 14 televizyonunun kadın sunucularından Lital Shemesh'in canlı yayına belinde tabancasıyla katıldığını gösteren fotoğraf sosyal medyada gündem oldu. Shemesh'in silahlarla poz verdiği ve halka 'silahlanma' çağrıları yaptığı biliniyor.

    İsrailli kadın sunucu yayına silahla çıktı!
    Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

    İsrail merkezli Kanal 14 televizyonun sunucularından Lital Shemesh'in, canlı yayına belinde tabancasıyla katıldı.

    Söz konusu fotoğrafta, Shemesh'in aşırı sağ görüşleriyle önce çıkan Kanal 14 stüdyosunda konuklarıyla katıldığı yayında belinde tabanca olduğu görülüyor.

    İsrailli kadın sunucu yayına silahla çıktı!

    FİLİSTİNLİLERE KARŞI HALKI SİLAHLANDIRIYORLAR

    Belinde tabancayla yayını sunan ve sosyal medyada fotoğrafı gündem olan Shemesh, paylaşımlarında da bu yönde mesajlar veriyor.

    Shemesh'in X sosyal medya hesabında, atış poligonundaki bir fotoğrafını paylaşarak, İsraillilere silahlanma çağrısı yaptığı dikkati çekti.

    İsrailli kadın sunucu yayına silahla çıktı!

    İsrail’in Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, Hamas’ın 7 Ekim’de düzenlediği saldırılar ve İsrail’in Gazze’ye yönelik devam eden saldırılarının ardından, Yahudi siviller ve yerleşimcileri silahlandırma kampanyası başlatmıştı.

    Ateşli Silahlar Şube Müdürlüğüne yüz binlerce kişisel silah ruhsatı başvurusu geldiğini belirten Ben-Gvir, Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşimlerinde düzenlediği silah dağıtma etkinliklerinin fotoğraflarını bizzat kendi sosyal medya hesaplarından paylaşmıştı.

    Bu karelerde Ben-Gvir, çok sayıda ABD yapımı M16 tipi otomatik tüfeğin dizili olduğu masaların ve silah kasalarının başında Yahudi yerleşimcilere silah dağıtırken görülmüştü.

    Düzenleyen:  - Dünya
    Kaynak: Anadolu Ajansı
    İsrailFilistinIlk Kez Sunucu Yazar Ece Vahapoğlu
    Haberler > Dünya > İsrailli kadın sunucu yayına silahla çıktı!
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