İsrail, Gazze'de 'üçüncü aşama'ya geçiyor

3 Ocak 2024 16:44 - Güncelleme Tarihi: 3 Ocak 2024 16:56

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana abluka altına aldığı Gazze Şeridi'ndeki bombardımanı devam ediyor. 21 binden fazla Filistinli saldırılarda hayatını kaybederken, İsrailli askeri uzman ve analist Amos Harel'den savaşın seyrine dair kritik bir değerlendirme geldi.

Harel, Haaretz gazetesi için kaleme aldığı makalede, ordunun bir hafta içinde Gazze'de hava saldırılarıyla başlayan ve kara harekatıyla devam eden savaşın üçüncü aşamasına geçeceğini ifade etti.

ORDU GÜÇLERİ AŞAMALI OLARAK GERİ ÇEKİLECEK

Bu aşamada ordu güçlerinin Gazze'den aşamalı olarak geri çekileceğini belirten Harel, yerine yedek güçlerin konuşlanacağını ve saldırıların şiddetinin azaltılacağını savundu. Gelecek günlerde bazı yedek birliklerin bölgeye sevk edileceğini kaydeden Harel, bu adımın yalnızca ekonomik baskıyı azaltmak için değil, kuzeyde çatışmaların şiddeti azaldığı için de atılacağını ifade etti.

Harel, son birkaç günde İsrail ordusunun verdiği can kayıplarının öncesine nazaran azaldığını, bunun 'çatışmaların daha az bölgede yaşanmasına' bağlanabileceğini kaydetti.

ÇATIŞMALAR DAHA SINIRLI OLACAK

Gelecek dönemde çatışmaların savaşın başındakinden daha sınırlı olacağını kaydeden Harel, bununla beraber yine de Gazze sınırında ve Lübnan sınırı boyunca konuşlanması için çok sayıda güce ihtiyaç olduğu yorumunu yaptı.

Bunların yanı sıra İsrail'in Filistinlilerin girişinin yasak olacağı yeni bir "güvenlik koridoru" inşa etmeyi planladığını belirten Harel, sınır çitleri arkasında Gazze Şeridi tarafında bunun için mühendislik çalışmalarının yürütüldüğü bilgisini paylaştı.

ABD 'ZORUNLU GÖÇ'TEN HOŞNUT DEĞİL

Harel ayrıca Netanyahu hükümetindeki aşırı sağcı bakanların Filistinlilerin Gazze Şeridi'nin dışına göç ettirilmesi yönündeki açıklamalarının ABD tarafından hoş karşılanmadığını aktardı.