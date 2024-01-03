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    İsrail askerlerinden çığlık çığlığa kaçış

    İsrail devlet televizyon KAN'ın yayınladığı bir videoda, Gazze Şeridi'ndeki Beyt Hanun'da işgal için bulunan İsrailli askerlerin, direnişçilerle karşılaştıktan sonra kaçmaya çalıştıkları görülüyor. Askerlerin çığlık atarak bulundukları binayı terk ettiği görüntüler sosyal medyanın gündemine oturdu.

    Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

    İsrailli askerler, Gazzelilerin topraklarına girip yerlerinden ederken, sık sık Filistinli direnişçilerin saldırılarına maruz kalıyor. Bölgesel çatışmalar yaşanan Gazze Şeridi'ndeki sıcak noktalardan biri olan Beyt Hanun şehrinde kaydedilen bir video gündem oldu.

    İsrail devlet televizyonu KAN'ın yayınladığı görüntülerde, bir apartman dairesinde Filistinli direnişçilerin ağır ateşine maruz kalan 16 İsrail askerinin yanı sıra yaralı askerleri kurtarmaya çalışan diğer askerler görülüyor.

    'ÖLECEĞİM'

    Videolardan birinde bir askerin "Kardeşim öleceğim, ayakta duramıyorum, kardeşim bacaklarımı hareket ettiremiyorum" diye bağırdığı görülürken, tedavi gördüğü sırada kameraya konuşan asker, "Ellerimde ve bacaklarımda kanama olduğunu fark ettim." diyor.

    Başka bir videoda ise bir asker “Ayağım, ayağım” diye bağırırken, ardından bir başka asker “Elimi kaybettim, elim yok, elim yok” diye bağırıyor. Asker, "Elimi kaybettiğimi ve tehlikeli bir bölgede olduğumu fark ettim." diye konuşuyor.

    Askerler daireyi boşaltırken askerlerden biri "Başka yaralı var mı?" diye bağırırken, başka bir asker "Bir yaralı var." şeklinde cevap veriyor.

    KAN'ın haberinde, videoların askerlerin üzerine yerleştirilen kameralardan çekildiği ifade edildi.

    Düzenleyen:  - Dünya
    Kaynak: Anadolu Ajansı
    İsrailGazze
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