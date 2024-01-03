İsrail medyasından 'zorunlu göç' itirafı! Filistinlilerin gönderileceği ülkeyi açık açık yazdılar

3 Ocak 2024 14:04 - Güncelleme Tarihi: 3 Ocak 2024 14:04

Filistinlileri vatanından koparmaya kararlı olan İsrail, Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını sürdürüyor. Bugüne kadar 2 milyona yakın kişi yerinden olurken, uluslararası toplumdan gelen tepkilere rağmen bombardımanların ardı arkası kesilmiyor. Bu süreçte ise 'gönüllü göç' en çok dillendirilen olaylar arasında yer alıyor.

Özellikle İsrail kabinesindeki aşırı sağcı isimler tarafından dile getirilen 'gönüllü göç' sonrası İsrailli yetkililerin, Kongo ve diğer ülkelerle bu konuda gizli görüşmeler yürüttüğü iddia edildi.

Zman Yisrael gazetesine konuşan ve adı açıklanmayan İsrailli yetkililer, Kongo'nun 'Gazzelileri almaya istekli olacağını' ileri sürerek diğer ülkelerle de bu konuda görüşmeler yapıldığını söyledi. İsrailli bir yetkili, "Kongo göçmen almaya istekli olacak ve başkalarıyla da görüşmelerde bulunuyoruz" ifadesini kullandı.

Haberde, Tel Aviv'in görüştüğü ülkenin Kongo Cumhuriyeti mi yoksa Demokratik Kongo Cumhuriyeti (KDC) mi olduğuna ilişkin detaya yer verilmezken İsrail'in KDC ile yakın ilişkileri bulunuyor.

İsrail parlamentosu Knesset’te dün konuşan İsrail İstihbarat Bakanı Gila Gamliel, saldırılar sonrasında "Hamas yönetiminin çökeceğini ve sivil halkın tamamen insani yardıma bağımlı hale geleceğini" ileri sürerek "Hiçbir iş (imkanı) olmayacak ve Gazze'deki tarım arazilerinin yüzde 60'ı güvenlik için tampon bölge haline gelecek" ifadesini kullanmıştı.

Gamliel, Gazze'de "tek çözümün bölgede yaşayan Filistinlilerin gönüllü göçü" olduğunu iddia ederek uluslararası kamuoyunun buna destek vermesi gerektiğini savunmuştu.

'GÖNÜLLÜ GÖÇ' SIK SIK DİLLENDİRİLİYOR

İsrailli aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir ile Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilerin gönüllü olarak bölgeden göç etmelerine destek verdiklerini açıklamıştı.

Ben-Gvir, X sosyal medya platformunda yaptığı paylaşımda, göç edecek Filistinlilerin yerleşimi konusunda, "Dünyada bizlere yardım edecek ortaklarımız var" ifadelerini kullanmış ancak bu ortakların kimler ve hangi ülkeler olduğuna dair bilgi vermemişti.

İsrail ordu radyosuna göre, aşırı sağcı Maliye Bakanı Smotrich de "Gazze Şeridi için doğru çözüm, mülteci almayı kabul eden ülkelere gönüllü göçün teşvik edilmesidir" ifadesini kullanmıştı.