İsrailli komutanlardan 'Hizbullah'tan saldırı beklemek yerin Lübnan'ı vuralım' önerisi

İsrail'in Orta Doğu'daki suikastlarının ardından Hizbullah'tan peş peşe tehditler geldi. Toplanan İsrailli komutanlar, Hizbullah'ın saldırısını beklemek yerine Lübnan'ın vurulması gerektiğini savundular.

İsrail ordusundan üst düzey komutanların Hizbullah'ın misillemesini beklemek yerine Lübnan'a önleyici saldırı düzenlemeyi önerdiği ileri sürüldü.

Kanal 13 televizyonunda yer alan haberde, Hizbullah ile yaşanan gerilim ve bu bağlamda İsrail'de gündeme gelen planlara ilişkin iddialara yer verildi.

"SALDIRI BEKLEMEYELİM"

Haberde, İsrail ordusundan üst düzey komutanların Hizbullah'ın misillemesini beklemek yerine Lübnan'a önleyici saldırı düzenlenmesi önerisinde bulunduğu öne sürüldü.

Söz konusu önerinin yapılan değerlendirmelerin ardından İsrail yönetimince kabul edilmediği ifade edildi.

Öte yandan İsrail resmi televizyonu KAN'da yer alan habere göre ise Tel Aviv yönetimi, İran’ın misillemesinde askeri noktaları hedef alacağını ve olası saldırının 13 Nisan’dakinden “daha güçlü” olacağını değerlendiriyor.

Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana saldırılarını sürdüren İsrail, kuzey sınırında da Lübnan Hizbullahı ile çatışıyor.

İsrail'in Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta Hizbullah'ın üst düzey komutanlarından Fuad Şükür'e düzenlediği hava saldırısının ardından Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin Tahran'da suikasta uğramasıyla bölgede tansiyon yükselmişti.

Heniyye'nin suikastından İsrail'i sorumlu tutan İran ve Lübnan Hizbullahı'ndan Tel Aviv'e karşı misilleme tehdidi gelmişti.