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İsrailli yetkili küstahlaştı... Bu cesareti BM’den alıyor

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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İsrailli yetkili küstahlaştı... Bu cesareti BM’den alıyor

Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Filistin’in BM’ye tam üyeliğinin tekrar görüşülmesi ve ilave haklar tanınması siyonistleri çıldırttı. İsrail’in temsilcisi Gilad Erdan, kürsüde BM’nin kuruluş anlaşmasının metnini kâğıt imha makinesinde kıyıp küstahça dünyaya meydan okudu.

Birleşmiş Milletler (BM), İsrail’in Daimî Temsilcisi Gilad Erdan, BM Genel Kurulunda Filistin’in BM’ye tam üyeliğinin tekrar görüşülmesi ve gözlemci üyeye ilave haklar tanınması talep edilen kararın oylandığı oturumda skandal bir eylem gerçekleştirdi.

Erdan, oturumda yaptığı konuşmada Filistin’in BM üyeliğini destekleyen ülkelerin BM Şartı’nı “çöpe attığını” savunarak “İşte bunu yapıyorsunuz” diyerek yanında getirdiği kâğıt imha makinesinden BM Şartı’nı geçirmişti.

Gazetecilere açıklama yapan BM Sözcü Yardımcısı Farhan Haq, BM Şartı’nın BM’nin kurucu metni olduğuna dikkati çekerek tüm üyelerin buna saygı duymak zorunda olduğunu ifade etti.

Geçmişte de çok fazla benzer eyleme şahit olduğunu kaydeden Haq, eline BM Şartı’nın bir kopyasını alarak “Bakın BM Şartı hâlâ burada” dedi. Haq “Bu seviyeye inmeyeceğiz. BM bir diplomasi kurumudur ve diplomasiyi teşvik ediyoruz” dedi.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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