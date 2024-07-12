İstifa etmeyen çalışana akılalmaz ceza! 4 gün boyunca karanlık odaya hapsettiler

Çin'de bir oyun şirketi, istifa etmeyen çalışanını 4 gün boyunca elektriği olmayan karanlık odaya hapsetti. Olay, adamın eşinin polise şikayette bulunması ile ortaya çıkarken, şirketin çalışana 52 bin dolar tazminat ödemesine hükmedildi.

Çin'deki sert çalışma koşulları sık sık gündeme gelse de son yaşanan olay duyanlara pes dedirtti.

South China Morning Post'un haberine göre; duyanları şaşkına çeviren olay, çevrimiçi oyun şirketinin hakkında çıkan mahkeme kararına itiraz etmesi ile ortaya çıktı. İddiaya göre oyun tasarımcısı olarak çalışan Liu Linzhu, şirkete giriş kartının çalışmadığını ve şirket sistemlerine giremediğini fark edince durumu yöneticilerine bildirdi. Yöneticiler ise Liu'nun istifa etmesi istedi.

KARANLIK ODAYA KAPATTILAR

Liu bunu kabul etmeyince ertesi gün şirket yöneticileri Liu'yu eğitime alacaklarını söyledi ve oyun tasarımcısını sadece bir masa ve sandalye olan, elektriği olmayan karanlık bir odaya kapattı. Liu'nun ifadesine göre tasarımcının telefonu da kendisinden alındı. Mesai saati bitince Liu'nun eve gitmesine izin verildi ancak ertesi gün yeniden Liu karanlık odaya alındı.

EŞİ ŞİKAYET ETTİ, MAHKEME DEVREYE GİRDİ

Olay, Liu'nın eşinin kocasına yapılan muameleyi beşinci gün polise şikayet etmesi ile mahkemeye taşındı. Mahkeme Liu'nun karanlık odaya kapatılmasının, işverenlerin çalışanlara uygun çalışma koşulları sağlamasını zorunlu kılan İş Sözleşmesi Kanunu uyarınca yasadışı olduğuna karar verdi.

52 BİN DOLAR PARA CEZASI

Mahkemeden atanan gözlemciler, şirketin mesai saatleri içinde çalışanlarının telefonlarını topladığını raporladı. Ayrıca çalışanların gün içinde veya mesai sonrasında birbirleri ile iletişime geçmelerinin yasak olduğunu da ekledi. Mahkeme, şirketi haksız buldu ve çalışana yapılan muamele nedeniyle Liu'ya 380 bin yuan (52 bin dolar) ödenmesine hükmetti.

KARARA İTİRAZ EDECEKLER

Şirket ise Çin'in sosyal medya sitesi Weibo üzerinden mahkeme kararına itiraz edeceklerini duyurdu. Şirket Liu'nın çalışma saatlerinde uygunsuz içerikleri olan sitelere baktığını tespit ettiklerini iddia etti. Liu ise bu iddiaları kesin olarak reddetti. (Hürriyet)