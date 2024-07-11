Çin'de bulunan Microsoft çalışanları artık o telefonları kullanamayacak!

Microsoft, Çin'deki çalışanlarına yönelik önemli bir değişiklik yaparak iş amaçlı Android telefon kullanımını yasakladı. Eylül 2024'ten itibaren, tüm çalışanların iş amaçlı iPhone kullanması zorunlu hale getirildi.

Şirket, bu kararı alırken Çin'de Google Play Store'un bulunmamasını gerekçe gösterdi. Bu durum, Microsoft'un kimlik doğrulama uygulamaları olan Microsoft Authenticator ve Identity Pass'in Android cihazlarda kullanılamamasına yol açıyordu. Microsoft, bu uygulamaların güvenliğini sağlamak için tüm çalışanlarının iPhone kullanmasını zorunlu kıldı.

İPHONE 15 DAĞITIMI

Yasağın uygulanmasıyla birlikte, şu anda Android telefon kullanan tüm çalışanlara iPhone 15 verilecek. Bu değişiklik, Huawei, Xiaomi, Redmi ve OnePlus gibi markaların cihazlarını kullanan Microsoft çalışanlarını da kapsayacak.

Microsoft, çalışanlarının yeni iPhone'lara uyum sağlaması için eğitim ve destek programları sunacak. Bu programlar, çalışanların geçiş sürecini sorunsuz bir şekilde tamamlamalarını hedefliyor.

POTANSİYEL MÜŞTERİ VE ORTAKLIK ENDİŞELERİ

Bu karar, Microsoft'un Çin'deki bazı potansiyel müşterileri ve iş ortakları arasında endişelere yol açabilir. Ancak, şirketin güvenlik ve uyumluluk konusundaki kararlılığı, bu değişikliğin temel nedenini oluşturuyor.

Microsoft'un aldığı bu karar, şirketin Çin'deki operasyonlarını ve güvenlik stratejilerini nasıl şekillendirdiğine dair önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.