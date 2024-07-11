Apple'dan iPhone 16 Pro modelleri için yeni adım! Şarj hızı artıyor...

Apple, yaklaşmakta olan iPhone 16 Pro ve iPhone 16 Pro Max modellerinde şarj hızını önemli ölçüde artırmayı planlıyor. Yeni cihazlar, daha yüksek hızlarda kablolu ve MagSafe şarjı destekleyecek.

Yeni iPhone 16 Pro ve 16 Pro Max modellerinin 40W kablolu hızlı şarj ve 20W MagSafe şarj desteği sunacağı söyleniyor. Bu, Apple’ın mevcut iPhone 15 ve iPhone 15 Pro modellerinde sunduğu maksimum 27W kablolu şarj ve 15W MagSafe şarj hızlarına göre önemli bir artış anlamına geliyor. Şu anda, iPhone 13 ve iPhone 14 serilerinde olduğu gibi, iPhone 15 serisi de 20W veya daha yüksek güç adaptörüyle yaklaşık 30 dakikada %50’ye kadar şarj olabiliyor.

YENİ PİL TEKNOLOJİSİ

iPhone 16 serisindeki Pro modelleri, sadece daha hızlı şarj olma özelliğiyle değil, aynı zamanda daha büyük bataryalarıyla da dikkat çekiyor. MacRumors'un haberine göre, serideki tüm modeller (iPhone 16 Plus hariç) önceki nesillere göre daha büyük bataryalara sahip olması bekleniyor.

Apple’ın, yeni iPhone 16 serisinde yığın pil teknolojisini kullanacağı ve bunun daha yüksek kapasite ve daha uzun pil ömrü sağlayacağı iddia ediliyor.

YENİ ÜRÜNLER

Apple'ın sonbaharda iPhone 16 serisiyle birlikte yeni Apple Watch'ları (Series 10, SE 3 ve Watch Ultra 3) ve yeni AirPods'ları (AirPods 4 ve AirPods Max 2) tanıtması bekleniyor.

Apple'ın, iPhone 16 serisi ile şarj teknolojisinde yaptığı bu yenilikler, kullanıcıların cihazlarını daha hızlı ve verimli bir şekilde şarj etmelerini sağlayacak.