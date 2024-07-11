Samsung'un en yeni etkinliği Samsung Galaxy Unpacked 2024 tamamlandı! İşte tüm detaylar

Samsung, Temmuz 2024'te düzenlediği Galaxy Unpacked etkinliğinde yeni katlanabilir telefonları, akıllı saatleri, kulaklıkları ve yenilikçi akıllı yüzüğü ile dikkat çekti. İşte etkinlikten öne çıkan tüm detaylar.

Açılış konuşmasında, Başkan ve MX Business Başkanı Dr. TM Roh, Samsung'un çapraz cihaz zekasıyla kullanıcıların hedeflerine sorunsuzca ulaşmalarını sağlayacak yapay zeka (AI) vizyonunu anlattı. Samsung, Ocak ayındaki Unpacked etkinliğinde tanıtılan Galaxy AI yeteneklerini, bu yıl 200 milyondan fazla cihazda kullanılabilir hale getirerek AI ekosistemini genişletiyor.

Roh, Samsung'un hibrit bir yaklaşım benimsediğini ve cihaz içi güvenlik ile gizliliği bulut tabanlı kreatif yapay zeka özellikleriyle birleştirerek kullanıcılara daha fazla kaynak sağladığını belirtti.

SAMSUNG HEALTH VE GALAXY RİNG

Dr. Matthew Wiggins, Samsung Health'in günlük sağlıklı yaşamı nasıl dönüştürdüğünü örneklerle anlattı. Yeni bir sağlık endeksi, uyku, kalp atış hızı ve kalp atış hızı değişkenliği gibi ölçümleri birleştirerek kullanıcılara kişiselleştirilmiş sağlık önerileri sunuyor.

Samsung'un tanıttığı Galaxy Ring, titanyumdan yapılmış hafif ve rahat bir tasarımla uyku, kalp atış hızı ve daha fazlasını ölçen üç sensör içeriyor. Galaxy Ring, Samsung Health uygulamasıyla sürekli senkronize olarak güçlü kişiselleştirilmiş sağlık içgörülerinin kilidini açıyor. Ayrıca, tek bir şarjla yedi güne kadar dayanabilen güçlü bir pile sahip.

GALAXY WATCH ULTRA VE GALAXY WATCH7

Wiggins, Google ile işbirliği içinde geliştirilen, WearOS 5 ile çalışan Galaxy Watch Ultra'yı tanıttı. Dayanıklı titanyum çerçeveleriyle farklı iklimlerde ve yüksekliklerde macera yaşamak için ideal olan bu cihaz, üç nanometrelik işlemcisi sayesinde selefinden üç kat daha hızlı ve güç tasarrufu modunda 100 saate kadar dayanabiliyor.

Samsung ayrıca biyometri ve motivasyon konularında derinlemesine anlayış sağlayan Galaxy Watch7'yi de tanıttı.

GALAXY Z FOLD 6 VE Z FLİP 6

Samsung, Galaxy AI'yı katlanabilir cihazlarına da getiriyor. Galaxy Z Fold 6, ekran dayanıklılığını artırmak için yeni malzemelerden üretilmiş ve çift raylı menteşesiyle günlük kullanıma daha dayanıklı hale getirilmiş. Galaxy Z Flip 6, 50 megapiksel geniş sensörü ve ProVisual motoruyla desteklenen yapay zeka araçlarıyla dikkat çekiyor.

GOOGLE ENTEGRASYONLARI VE DİĞER YENİLİKLER

Samsung, Google ile işbirliği yaparak Google Gemini üretken AI teknolojisini Galaxy Z Fold 6 gibi cihazlara entegre ediyor. Örneğin, YouTube videosu izlerken soru sormak ve Gemini'nin doğrudan videodan alınan cevaplarla geri bildirim vermesi gibi yenilikler sunuluyor.

GALAXY BUDS 3 PRO

Malika Chraibi, Galaxy Buds 3 Pro'nun ses sızıntısını ölçmek ve en iyi sesi elde etmek için yerleşik mikrofonları kullandığını açıkladı. Uyarlanabilir Gürültü Kontrolü ise istenmeyen arka plan gürültüsünü azaltırken, önemli sesleri duyurmak için dengeyi yeniden ayarlayabiliyor.

KİŞİSELLEŞTİRİLMİŞ BİLGİ GRAFİĞİ

Samsung, AI algoritmaları kullanarak her kullanıcı için kişisel bir bilgi grafiği oluşturuyor. Bu, daha kişiselleştirilmiş bir deneyim sunmak için çeşitli veri noktalarını entegre ediyor. Örneğin, düşük enerji seviyeniz varsa, Galaxy AI programınızı analiz ederek dinlenmeniz gerektiğini önerebilir.

Samsung, Galaxy AI panosunun bulut işlemeyi kontrol etmenize ve güvenlik ayarlarını tercihlerinize göre uyarlamanıza olanak tanıyan bir güvenlik odaklı yaklaşım benimsiyor.

Bu sayede, Galaxy Z Fold 6, Galaxy Z Flip 6, Galaxy Watch Ultra, Galaxy Ring ve diğer cihazlarda AI yeteneklerinin avantajlarından faydalanırken gizliliğinizi kontrol edebilirsiniz.

Samsung'un Galaxy Unpacked 2024 etkinliği, kullanıcıların günlük yaşamlarını iyileştirmek için geliştirilmiş birçok yenilikçi cihaz ve teknolojiyi tanıttı.