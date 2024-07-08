Tesla, araçlarına tam otomatik temizlik sistemi getiriyor! İlk patent alındı...

Tesla'nın Robotaksi projesi son aşamalara yaklaşıyor. Şirket, bu projede kullanılacak otomatik temizlik sistemi için yeni bir patent başvurusu yaptı.

Tesla'nın 2025'in ortalarına doğru yeni elektrikli araçlar üretmeye odaklandığı bildiriliyor. Şirket, tüm kaynaklarını tam otonom Tesla Robotaksi modeline yönlendirdiği için ucuz otomobil üretme projesini şimdilik askıya aldı.

Tesla, Robotaksi'yi hayata geçirmeye adım adım yaklaşıyor ve bu doğrultuda sürücüsüz araçlarında kullanılacak otomatik bir temizlik sistemi için patent başvurusunda bulundu. Bu sistem, her yolculuğun sonunda devreye girerek bir sonraki müşterilerin temiz ve steril bir araca binmelerini sağlayacak.

Sistem, kameralar, termal sensörler ve gaz sensörleri kullanarak kabin içinde dezenfeksiyon ihtiyacını tespit edecek ve UV ışıkları ile özel bir ısıtma sistemi aracılığıyla tüm kabini dezenfekte edecek.

Tesla, ilk çeyrekte yaşadığı araç teslimatlarında düşüşün ardından, ikinci çeyrekte de benzer bir durumla karşılaştı. Electrek'in haberine göre, şirketin araç teslimat sayısı, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 4,8 oranında azaldı. Beklentiler yüzde 6'lık bir düşüş yönündeydi.