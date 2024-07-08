Böylesi görülmedi! Bilgisayar korsanları 10 milyar şifreyi sızdırdı

Tarihin en büyük siber sızıntılarından biri gerçekleşti. Bir hacker forumunda, 45 GB boyutunda ve 10 milyar adet şifreden oluşan dev bir veri seti paylaşıldı.

Siber korsanlar tarafından "RockYou2024" adı verilen bu sızıntı, yaklaşık 10 milyar benzersiz şifreyi düz metin olarak derleyerek yayımladı. Bu veri seti, dünya çapındaki birçok sızıntıdan elde edilen parolaları içeriyor ve internetteki pek çok hizmeti hedef alıyor.

45 GB'LİK ŞİFRE DOSYASI İFŞA EDİLDİ

Toplamda 45 GB boyutundaki veri seti, çevrimiçi ve çevrimdışı hizmetler, internete bağlı kameralar ve endüstriyel donanımlar gibi geniş bir yelpazede kullanılan parolaları kapsıyor. Darkweb’de paylaşılan bu dev şifre listesine erişim oldukça kolay ve hackerlar bu parolaları hızlıca indirebiliyor.

Bu parolalara sahip olan bilgisayar korsanları, kimlik bilgileri doldurma saldırıları (credential stuffing) adı verilen teknikle, kullanıcıların hesaplarına erişim sağlayabiliyor. Özellikle Microsoft gibi büyük şirketler son zamanlarda bu tür saldırılardan dolayı ciddi güvenlik ihlalleri yaşıyor.

VERİ GÜVENLİĞİ NASIL SAĞLANIR?

Siber güvenlik uzmanları, bu tür büyük sızıntılardan korunmak için kullanıcıların her hizmette karmaşık ve benzersiz şifreler kullanmasını, iki faktörlü kimlik doğrulama (2FA) ve diğer çevrimiçi savunma mekanizmalarını devreye sokmasını öneriyor. Bu yöntemler, kullanıcıların hesaplarını koruma altına almanın en etkili yolları arasında yer alıyor.

Bu devasa sızıntı, internet güvenliği konusunda alınması gereken önlemlerin önemini bir kez daha gözler önüne seriyor.