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Apple Intelligence ve Siri, 2025 yılına ertelenmiş olabilir!

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Apple Intelligence ve Siri, 2025 yılına ertelenmiş olabilir!
Apple, Siri, Yapay Zeka, Haber

Teknoloji Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Apple'ın yeni üretken yapay zeka özellikleriyle güncellenmiş Siri ve Apple Intelligence sistemini kullanmak için biraz daha sabırlı olmamız gerekecek. Gelen son bilgilere göre, bu yeniliklerin 2025 baharında kullanıma sunulacağı belirtiliyor.

WWDC etkinliğinde Apple, üretken yapay zeka yetenekleri ile güçlendirilmiş Siri ve Apple Intelligence yapay zeka sistemini tanıtmıştı. Kullanıcılar heyecanla bu yeni özelliklerin iPhone'larına gelmesini beklerken, güncellenmiş Siri ve Apple Intelligence'ın çıkışı 2025'in ilk dönemlerine kadar ertelendi.

TheVerge'nin haberine göre, Apple Intelligence yapay zeka sistemi, iOS 18.4 güncellemesi ile birlikte kullanıcılara sunulacak. Bu, yeni ve geliştirilmiş Siri'nin de 2025 baharında herkese açılacağı anlamına geliyor. Ocak ayında ise beta test sürecinin başlaması planlanıyor.

Apple Intelligence ve Siri, 2025 yılına ertelenmiş olabilir! - 1. Resim

Yeni Siri, sesli asistanın uygulamalar içindeki eylemleri kontrol edebilmesine, ekrandaki içerikleri anlamasına ve bağlama göre aksiyon almasına olanak tanıyan yeteneklerle donatılacak. Bu, Siri'nin kullanımında büyük bir devrim oluşturacak.

Bu arada, Siri için duyurulan ChatGPT entegrasyonu, yeni Siri arayüz efektleri ve daha derin ürün bilgisi gibi özellikler bu sonbaharda iOS 18 ile birlikte piyasaya sürülecek. Apple Intelligence sistemi de yine sonbaharda çıkacak. Ancak, WWDC'de tanıtılan anahtar özellikler 2025 yılına kadar ertelenecek.

Düzenleyen:  - Teknoloji
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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