Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Teknoloji > Türksat 6A uydusu bu gece uzaya fırlatılıyor!

Türksat 6A uydusu bu gece uzaya fırlatılıyor!

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Türksat 6A, Haber

Teknoloji Haberleri  / Anadolu Ajansı

Türk mühendislerince üretilen Türkiye'nin ilk yerli ve milli haberleşme uydusu Türksat 6A, bu gece 00.20'de Space X firmasının ABD'nin Florida eyaletindeki Kennedy Uzay Merkezi'nden yörüngesine fırlatılacak.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, gece yarısı gerçekleştirilecek fırlatma sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın video mesaj yayınlaması bekleniyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu da Kennedy Uzay Merkezi'nden canlı bağlantı kurarak yaşanacak heyecanı Türkiye'ye aktaracak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Uraloğlu, fırlatma işlemleri için hazırlıkların sorunsuz devam ettiğini bildirdi.

KENDİ UYDUSUNU ÜRETEN 11 ÜLKEDEN BİRİ

Hazırlıkları takip ettiklerini belirten Uraloğlu, "Bu gece inşallah bağımsızlığımızın sembolü Türksat 6A'nın fırlatma işlemlerini başarıyla gerçekleştirerek, kendi uydusunu üreten 11 ülkeden biri olacağız ve uzaya imzamızı atacağız." ifadelerini kullandı.

Türksat 6A uydusu bu gece uzaya fırlatılıyor! - 1. Resim

Bakan Uraloğlu, uydunun fırlatılmasından itibaren yaşanacak süreç hakkında da şu bilgileri verdi:

"Fırlatmanın ardından kimyasal itki sistemi ile yola çıkacak olan uydumuz, 35 bin 786 kilometre uzaklıkta 42 derece doğu boylamındaki kalıcı yörüngesine ulaşacak. Burada yörünge testlerine başlamayı planlıyoruz. Yaklaşık 1 ay sürecek testlerin ardından uydumuzu teslim alacağız ve faaliyete geçireceğiz."

Türksat 6A'nın Türkiye'nin en önemli AR-GE projelerinden olduğunu ve Türk mühendislerin yoğun çalışmalarının sonucunda yüzde 80'in üzerinde yerlilik oranıyla üretildiğini bildiren Uraloğlu, "Uydumuz, TV yayıncılığı başta olmak üzere, haberleşme hizmetleri ve geniş kapsama alanı ile Türkiye'nin uydu haberleşme ihtiyaçlarını karşılayabilecek. Ayrıca, mevcut uyduların hizmet vermediği Hindistan, Tayland, Malezya ve Endonezya'nın da kapsama alanına girecek, 5 milyar insana hizmet verilecek." ifadelerini kullandı.

Düzenleyen:  - Teknoloji
Kaynak: Anadolu Ajansı
3 kadın hırsız girdiği evden 360 bin liralık altın çaldı! Yakayı böyle ele verdiler...Adanalı üretici Saimbeyli kirazı için tescil peşinde
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Türksat 6A’nın uzay yolculuğu başlıyor! Bu gece 00.20’de ABD’den fırlatılması planlanıyor - TeknolojiTürksat 6A’nın uzay yolculuğu başlıyorApple, yeni nesil Apple Watch SE modelinde tasarrufa gidiyor! - TeknolojiYeni nesil Apple Watch'lar daha ucuz olacak!Bir sene Dünya’da Mars’ı yaşadılar - TeknolojiBir sene Dünya’da Mars’ı yaşadılarTürksat'ta gururlu gece: Türksat 6A uzay yolculuğuna başlıyor - TeknolojiTürksat'ta gururlu gece!NVIDIA Çin’den 12 milyar dolar gelir elde edecek! H20 AI GPU’larına büyük talep var - TeknolojiNvidia, ambargo dinlemiyor!Selçuk Bayraktar görüntüleri paylaştı! GÖZDE'den tam isabet - TeknolojiSelçuk Bayraktar o anları paylaştı!
Sonraki Haber Yükleniyor...