Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Ekonomi > Dev Çinli otomobil üreticisi Türkiye'de fabrika kuruyor! İşte o şehir

Dev Çinli otomobil üreticisi Türkiye'de fabrika kuruyor! İşte o şehir

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Dev Çinli otomobil üreticisi Türkiye&#039;de fabrika kuruyor! İşte o şehir

Ekonomi Haberleri  / Anadolu Ajansı

Çin'in önde gelen otomotiv üreticilerinden Shineray Group bünyesinde faaliyet gösteren İtalyan SWM Motor, Türkiye'de üretim yapmak için başvurularını tamamladı. Şirketin Türkiye temsilcisi ATMO Group, SWM Motor’un 2023 yılında Türkiye pazarına giriş yapmasını global büyüme stratejisinin merkezlerinden biri olarak belirlediğini açıkladı.

Şirketin Türkiye temsilcisi ATMO Group'tan yapılan açıklamaya göre, SWM Motor, 2023 yılı sonunda giriş yaptığı Türkiye pazarını, global büyüme stratejisinin merkezlerinden biri olarak belirledi.

Şirket, bu kapsamda Türkiye'de üretim yapmak için başvuruda bulundu. ATMO Group, üretim girişimiyle agresif büyümesini yeni bir seviyeye taşıdı.

SWM Motor, kısa süre önce giriş yaptığı Türkiye pazarında G01, G01F, G03F ve elektrikli hafif ticari X30L EV modelleriyle Türk tüketicisinin karşısına çıktı. SWM Motor Türkiye, haziran ayı itibarıyla G05 isimli yeni D-SUV modeliyle ürün gamını genişletti.

Dev Çinli otomobil üreticisi Türkiye'de fabrika kuruyor! İşte o şehir - 1. Resim

"YILLIK 50 BİNDEN FAZLA ÜRETİM KAPASİTESİNE SAHİP TESİS ÜZERİNDE ÇALIŞIYORUZ"

Açıklamada, konuya ilişkin görüşleri yer alan ATMO Group Üst Yöneticisi (CEO) Anton Chernov, markaya Türkiye'de ilginin yoğun olduğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"ATMO Group olarak Türkiye'de yatırım yapmaya ve daha fazla proje geliştirmeye ilgi duyuyoruz. Türkiye'deki çalışan sayımız geçen yıla göre iki katına çıktı. Gelirimiz her yıl artıyor ve gelişim için uzun vadeli bir planımız var. Şu anda yıllık 50 binden fazla araç üretim kapasitesine sahip bir üretim tesisi üzerinde çalışıyoruz. Üretim tesisi, Türkiye pazarının ihtiyaçlarını karşılayacak ve aynı zamanda Balkan ülkeleri ve AB bölgesindeki diğer pazarlara da ihracata odaklanacak. Türkiye'de üretim için aylar öncesinden Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile görüşmelere başladık. Ayrıca Ticaret Bakanlığı ve Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi ile görüşmelerimiz devam ediyor. Yeni projelerimiz için güçlü yerel ortaklarla aktif olarak iletişim halindeyiz. Ancak yatırım projesi hakkındaki nihai karar, devletten sağlanan destek tedbirlerine bağlı olacaktır."

Chernov, Türkiye'de modern hibrit ve elektrikli araçların yanı sıra bir dizi ticari aracın üretimini gerçekleştirmeyi planladıklarını kaydederek, "Tüm detayları netleştirmek için aktif olarak çalışıyoruz ve bu konuda devletin desteğini ve aktif yardımını umuyoruz." açıklamasında bulundu.

Dev Çinli otomobil üreticisi Türkiye'de fabrika kuruyor! İşte o şehir - 2. Resim

"KALİTELİ SUV ARAÇLARI UYGUN FİYATLARLA SUNMAYA DEVAM ETMEYİ AMAÇLIYORUZ"

SWM Türkiye Ticari Direktörü Burak Azmanoğlu da Türkiye'de markaya yoğun ilgi olduğunu vurgulayarak, şu bilgileri paylaştı:

"Son dönemdeki yasal düzenlemelerdeki değişikliklerle birlikte mevcut iş modelimizi, yerel üretim seçeneklerini de içerecek şekilde gözden geçirmeye başladık. Türkiye, uzun vadeli iş geliştirme açısından yüksek potansiyele sahip bir bölge. Profesyonel ve güçlü bir bayi ağı kurduk ve yeni ortaklar katılmaya devam ediyor. Satış sonrası hizmetler ve yedek parça tedarikinde genişleyen bayi ağımızla müşterilerimizi destekliyoruz. Türkiye genelinde ilk parti gelen araçlarımız yollarda. İlk müşterilerin yorumları çok olumlu oldu ve Türkiye'de markanın imajı için çok şey yaptık. Amacımız, Türk müşterilere yüksek kaliteli SUV modellerini uygun fiyatlarla sunmaya devam etmek ve istediğimiz konuma gelene kadar Türkiye'deki operasyonlarımızın gelişimine yatırım yapmaya devam edeceğiz."

Düzenleyen:  - Ekonomi
Kaynak: Anadolu Ajansı
100 lira yetmedi 200 lira piyasayı fethetti: 500 liralık banknot göz kırpıyorDudaklarına silikon yaptırdığı iddia edilen Acun Ilıcalı’nın kızına yorum yağdı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
100 lira yetmedi 200 lira piyasayı fethetti: 500 liralık banknot göz kırpıyor - Ekonomi100 lira yetmedi 200 lira rekor kırdıFaiz indirimi bu hisselere göz kırpıyor! - EkonomiFaiz indirimi bu hisselere göz kırpıyor!Bitcoin'de satışlar nerede duracak? İşte dikkat çeken 'maliyet' seviyesi - EkonomiBitcoin'de satışlar nerede duracak? İşte 'maliyet' seviyesiYeni hafta nasıl başlıyor? Dolarda yükseliş için 5 kritik soru - EkonomiDolarda yükseliş için 5 kritik soruAltın fiyatlarında yeni zirve hesapları! Ons ve gram rekora yakın - EkonomiAltın fiyatlarında yeni zirve hesapları!Vodafone RED’de yurt dışı paketler yenilendi! 1 yılda 502 milyon TL tasarruf ettirdi - EkonomiVodafone RED’de yurt dışı paketler yenilendi! 1 yılda 502 milyon TL tasarruf ettirdi
Sonraki Haber Yükleniyor...