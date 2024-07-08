100 lira yetmedi 200 lira piyasayı fethetti: 500 liralık banknot göz kırpıyor

Yüksek enflasyon büyük paralara duyulan ihtiyacı artırdı. Piyasadaki en değerli banknot olan 200'lüklere olan talep 2024 itibarıyla yüzde 76'ya ulaştı ve bu şu ana kadar ki en yüksek düzey olarak kayıtlara geçti. 2021’de dolaşımdaki payı yüzde 50 olan 100 liralıkların payı, bugünlerde yüzde 19’a düştü.

Yüksek enflasyon sonucu 500 ila 1000 TL’lik banknot basılmasına ilişkin talepler hala devam ediyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, “Üst banknota ihtiyaç olup olmadığı teknik analizler sonucunda ortaya çıkıyor, bu konuda birimlerimiz çalışıyor, incelemelerimiz devam ediyor” ifadesini kullanmıştı. Karahan, “Bir karar verildiğinde bu kamuoyuyla şeffaflık çerçevesinde paylaşılacaktır” diyerek ilk kez yeni bir banknot için yeşil ışık yakmıştı

200'LÜK BANKNOTLARIN PAYI ARTIYOR

Artan enflasyon ile birlikte harcama sepetini oluşturan mal ve hizmetler daha yüksek bedellere satıldığı için piyasadaki en yüksek değerli banknot olan 200’lüklere olan talep özellikle 2021’den sonra hızla arttı.

2017’de dolaşımdaki banknotların yüzde 25’ini 200’lükler oluşturuyordu. 2021 sonunda bu oran yüzde 40’a, bugün ise yüzde 76’ya ulaştı. Bu şu ana kadar 200’lüklerin ulaştığı en yüksek düzey.

BANKNOTLARIN PİYASADAKİ PAYI

2021’de dolaşımdaki payı yüzde 50 olan 100 liralıkların payı bugünlerde yüzde 19’a düştü ve bu da 100 liralık banknotların şu ana kadar gördüğü en düşük oran.

Dünya Gazetesi’nin haberine göre, en büyük iki banknotun piyasadaki payı böylece yüzde 95’e ulaşmış oldu. Buna karşılık 50 liralık banknotların payı yüzde 3; 20 ve 10 liralıkların payı ise yüzde 1’er düzeyine indi.

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200’lüklerin ulaştığı yüzde 76 pay oldukça yüksek ancak daha önce bundan daha yüksek paya ulaşan banknotlar da olmuştu. Örneğin 2004’te en yüksek banknottun payı yüzde 85’e kadar çıkmıştı.

ATM’LERDE 10-20 TL’LİK BANKNOT DÖNEMİ BİTTİ

Öte yandan geçtiğimiz haftalarda tam olarak bu konuda bir adım atılmıştı. ATM'lerden günlük para çekme limiti 10 bin TL'den 20 bin TL'ye çıkarıldı. Bu değişiklikle, bazı bankalarda 7 bin 500 TL olan komisyonsuz para çekme limiti 15 bin TL'ye yükseltildi. Ayrıca, ATM'lerde 20 TL'lik banknot kullanımı sona erdi.