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İtalya’da çifte felaket! Tahliyeler başladı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Dünya Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

İtalya'da şiddetli yağışların etkili olduğu Val Camonica bölgesindeki Edolo kasabasında toprak kayması meydana geldi. Riskli bölgelerde tahliyeler başladı.

İtalya’nın kuzeyinde yer alan Val Camonica bölgesindeki Edolo kasabasında etkili olan şiddetli yağışlar sel ve toprak kaymasına neden oldu.

Toprak kayması sonucu evlerde hasar oluşurken, çok sayıda evde de su baskını meydana geldi. Arama kurtarma çalışmaları için 40 itfaiyecinin görevlendirildiği bildirildi. Riskli bölgede yaşayan en az 15 kişi tahliye edildi.

Bölgedeki tren seferleri askıya alındı, su baskını nedeniyle bazı karayolları trafiğe kapatıldı.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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