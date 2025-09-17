Japon Prenses Mikasa'dan Ankara ziyaretinde büyük jest! Tırnaklarına dönüp bir daha baktılar

Japonya Altes Prensesi Akiko Mikasa, Türkiye’ye gerçekleştirdiği ziyaret çerçevesinde Anıtkabir’i ziyaret etti. Atatürk’ün mozolesine çelenk bıraktıktan sonra Anıtkabir merdivenlerinde hatıra fotoğrafı çektiren Prenses Akiko, Misak-ı Milli Kulesi’ne geçerek Anıtkabir Özel Defterini imzaladı.

ARKEOLOJİNİN ALTIN ÇAĞI SERGİSİ'Nİ ZİYARET ETTİ

Mikasa, Anıtkabir ziyareti sonrasında, Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde bulunan, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hayata geçirilen 'Geleceğe Miras Projesi' kapsamında yürütülen kazılarda ortaya çıkarılan eserler ile yurt dışından iadesi sağlanan ve yurt içinde ele geçirilen eserlerin yer aldığı 'Arkeolojinin Altın Çağı Sergisi'ni ziyaret etti.

Sergiye ve Anıtkabir’e yapılan ziyarette, Prenses Akiko Mikasa’ya Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Japonya’nın Ankara Büyükelçisi Katsumata Takahiko ve beraberindeki heyet eşlik etti.

Sergiyi gezen Prenses’in parmağındaki Türk ve Japon bayrağı motifi de dikkat çeken detaylar arasında yer aldı.