Haberler > Dünya > Japon Prenses Mikasa'dan Ankara ziyaretinde büyük jest! Tırnaklarına dönüp bir daha baktılar

Japon Prenses Mikasa'dan Ankara ziyaretinde büyük jest! Tırnaklarına dönüp bir daha baktılar

- Güncelleme:
Dünya Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Japonya Altes Prensesi Akiko Mikasa, Ankara ziyareti kapsamında Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde bulunan 'Arkeolojinin Altın Çağı' sergisini ve Anıtkabir'i ziyaret etti. Prenses’in parmağındaki Türk ve Japon bayraklı motifler ise ziyaret esnasında dikkat çeken detaylar arasında yer aldı.

Japonya Altes Prensesi Akiko Mikasa, Türkiye’ye gerçekleştirdiği ziyaret çerçevesinde Anıtkabir’i ziyaret etti. Atatürk’ün mozolesine çelenk bıraktıktan sonra Anıtkabir merdivenlerinde hatıra fotoğrafı çektiren Prenses Akiko, Misak-ı Milli Kulesi’ne geçerek Anıtkabir Özel Defterini imzaladı.

Japon Prenses Mikasa'dan Ankara ziyaretinde büyük jest! Tırnaklarına dönüp bir daha baktılar - 1. Resim

ARKEOLOJİNİN ALTIN ÇAĞI SERGİSİ'Nİ ZİYARET ETTİ

Mikasa, Anıtkabir ziyareti sonrasında, Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde bulunan, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hayata geçirilen 'Geleceğe Miras Projesi' kapsamında yürütülen kazılarda ortaya çıkarılan eserler ile yurt dışından iadesi sağlanan ve yurt içinde ele geçirilen eserlerin yer aldığı 'Arkeolojinin Altın Çağı Sergisi'ni ziyaret etti.

Japon Prenses Mikasa'dan Ankara ziyaretinde büyük jest! Tırnaklarına dönüp bir daha baktılar - 2. Resim

Sergiye ve Anıtkabir’e yapılan ziyarette, Prenses Akiko Mikasa’ya Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Japonya’nın Ankara Büyükelçisi Katsumata Takahiko ve beraberindeki heyet eşlik etti. 

Japon Prenses Mikasa'dan Ankara ziyaretinde büyük jest! Tırnaklarına dönüp bir daha baktılar - 3. Resim

TIRNAKLARINA BAKAN BİR DAHA BAKTI

Sergiyi gezen Prenses’in parmağındaki Türk ve Japon bayrağı motifi de dikkat çeken detaylar arasında yer aldı. 

Japon Prenses Mikasa'dan Ankara ziyaretinde büyük jest! Tırnaklarına dönüp bir daha baktılar - 4. Resim

