Japonya 5,9'luk depremle sarsıldı! Tsunami uyarısı yok

Japonya'nın Iwate eyaletinde yer alan Kuji şehrinde 5.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı.

Dünyanın en aktif deprem kuşağında bulunan Japonya, bir kez daha sallandı. Ülkenin kuzeydoğusundaki Iwate eyaletinde yer alan Kuji şehrinde 5.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS) tarafından yapılan açıklamada, 5,9 büyüklüğündeki depremin merkez üssünün Kuji'nin 7 kilometre güneybatısı olduğu belirtildi.

Yerin 72,9 kilometre altında meydana gelen depremde ilk belirlemelere göre can veya mal kaybı tespit edilmedi.

Depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı.

TOKYO'NUN KUZEYİ 5,3 İLE SALLANMIŞTI

21 Mart tarihinde ise Japonya'nın başkenti Tokyo'nun kuzeyindeki İbaraki eyaleti 5,3 büyüklüğündeki depremle sarsılmıştı. 50 kilometre derinlikte kaydedilen deprem İbaraki geneli, başkent Tokyo ile çevresindeki Saitama ve Toçigi'de hissedilmiş, depremde ölü ya da yaralı olmadığı aktarılmıştı.