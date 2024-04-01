İL İL SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
RamazanSon DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Left
Lamba

HAYIRLI RAMAZANLAR

__:__:__
Lamba
Right
Haberler > Dünya > Japonya 5,9'luk depremle sarsıldı! Tsunami uyarısı yok

Japonya 5,9'luk depremle sarsıldı! Tsunami uyarısı yok

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Japonya 5,9&#039;luk depremle sarsıldı! Tsunami uyarısı yok

Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Japonya'nın Iwate eyaletinde yer alan Kuji şehrinde 5.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı.

Dünyanın en aktif deprem kuşağında bulunan Japonya, bir kez daha sallandı. Ülkenin kuzeydoğusundaki Iwate eyaletinde yer alan Kuji şehrinde 5.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS) tarafından yapılan açıklamada, 5,9 büyüklüğündeki depremin merkez üssünün Kuji'nin 7 kilometre güneybatısı olduğu belirtildi.

Yerin 72,9 kilometre altında meydana gelen depremde ilk belirlemelere göre can veya mal kaybı tespit edilmedi.

Depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı.

TOKYO'NUN KUZEYİ 5,3 İLE SALLANMIŞTI

21 Mart tarihinde ise Japonya'nın başkenti Tokyo'nun kuzeyindeki İbaraki eyaleti 5,3 büyüklüğündeki depremle sarsılmıştı. 50 kilometre derinlikte kaydedilen deprem İbaraki geneli, başkent Tokyo ile çevresindeki Saitama ve Toçigi'de hissedilmiş, depremde ölü ya da yaralı olmadığı aktarılmıştı.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Anadolu Ajansı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
ABD'de FBI binasına araçlı saldırı - DünyaABD'de FBI binasına araçlı saldırıABD Başkanı Trump: “İsrail savaşı bitirmek zorunda” - DünyaABD Başkanı Trump: “İsrail savaşı bitirmek zorunda”İsrail'den Hamas'ı susturma çabası! "Al Jazeera" yasasına onay verdi - Dünyaİsrail'den Hamas'ı susturma çabası!Dışişleri Bakanı Fidan Lavrov ve Al Sani ile görüştü: Karadeniz ve Gazze masada - DünyaDışişleri Bakanı Fidan Lavrov ve Al Sani ile görüştü: Karadeniz ve Gazze masadaKarlar eridi, köyler sular altında kaldı! 13 binden fazla kişi tahliye edildi - DünyaKarlar eridi, köyler sular altında kaldıDışişleri Bakanlığı'ndan Şifa hastanesi tepkisi: İsrail'in Gazze'de işlediği en büyük barbarlık - Dünyaİsrail'in Gazze'de işlediği en büyük barbarlıkİsrail'den Şam'a hava saldırısı! İran Büyükelçilik binası vuruldu - DünyaTuğgeneral dahil 8 kişi öldüHamas dünyaya ilan etti! Şifa Hastanesi'nde elleri bağlı diri diri gömülmüş cenazeler bulundu - DünyaElleri bağlı diri diri gömülmüş halde bulundularMoskova'daki terör saldırısı için para ve silah sağlayan 4 şüpheli yakalandı - DünyaMoskova saldırganlarına yardım eden 4 kişi yakalandıUluslararası toplumun desteğini yitiren İsrail savunma sanayisine ağırlık verecek - DünyaUluslararası toplumun desteğini yitiren İsrail savunma sanayisine ağırlık verecek
Sonraki Haber Yükleniyor...