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Japonya'da 'beni-koji' alarmı! Şüpheli ölümlerin sayısı 5'e yükseldi

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Japonya&#039;da &#039;beni-koji&#039; alarmı! Şüpheli ölümlerin sayısı 5&#039;e yükseldi

Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Japonya'da takviye diyet gıdası olarak satılan 'beni-koji'leri kullandıktan sonra şüpheli şekilde hayatını kaybedenlerin sayısı 5'e yükseldi.

Japonya'da takviye diyet gıdası olarak satılan 'beni-koji'ler ülkeyi alarma geçirdi. Kırmızı pirinç mayasından üretilen gıda takviyelerini kullandıktan sonra şüpheli şekilde hayatını kaybedenlerin sayısı 5'e yükseldi.

Kobayashi Pharmaceutical Co. firması ölü sayısını güncellerken, hayatını kaybedenlerin cinsiyetini ve yaşını ise açıklamadı. Hayatını kaybedenlerin 'ölüm sebeplerinin tespiti' için tetkiklerin sürdüğü duyuruldu.

SORUN HENÜZ TESPİT EDİLEMEDİ

Üründeki sorunu henüz tespit edemeyen Japon üreticinin, bu soruna 'küften türetilen bilinmeyen bir maddenin' yol açabileceğinden şüphelendiği belirtildi.

Sağlık Çalışma ve Refah Bakanlığı, 'beni-koji' tüketen 93 kişinin hastanelerde tedavi gördüğünü bildirdi ve şimdiye kadar firmanın ürüne yönelik 12 bine yakın şikayet aldığını açıkladı.

Firmanın 2023 yılında 18,5 ton 'beni-koji' içeriği ürettiği ve 16,1 tonunu 50'yi aşkın firmaya sattığı aktarıldı.

Japonya hükûmeti tedbir amacıyla kırmızı pirinç mayası içeren yaklaşık 6 bin kalem ürün üzerinde acil incelemeler yapılacağını açıklarken, üretici firma da kırmızı pirinç mayası içeren gıda maddelerini ve baharatları da gönüllü olarak piyasadan toplatma kararı aldı.

 

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Anadolu Ajansı
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