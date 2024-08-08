Japonya'da 7.1 büyüklüğünde deprem! İki eyalet diken üstünde

Japonya'da merkez üssü Hyuga-nada Denizi açıkları olan 7.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İki eyalet için tsunami uyarısı yapıldı, tren seferleri durduruldu.

Japonya Meteoroloji Ajansı, Japonya'nın güneyinde yerel saatle 16.43'te 7,1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

Açıklamada, depremin 30 kilometre derinlikte meydana geldiği bildirildi.

Depremin, Japonya'nın güneybatısındaki Kyuşu ve Shikoku adalarındaki bazı bölgeler için tsunami uyarılarını tetiklediği bildirildi.

Tsunami uyarısı daha sonra Kagoshima ve Ehime'yi de kapsayacak şekilde genişletildi.

Depremin ardından Kyuşu adasında hızlı tren seferleri durduruldu.

Can ya da mal kaybı olup olmadığı henüz bilinmiyor.