Kamala Harris başkan yardımcısı adayı olarak Tim Walz'ı seçti

Biden'ın adaylıktan çekilmesinin ardından demokratların başkan adayı olan Kamala Harris, başkan yardımcısı adayı olarak Minnesota Valisi Tim Walz'ı seçti.

ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in, kesin oylama sonuçlarına göre 5 Kasım'da yapılacak seçimlerde Demokrat Partinin başkan adayı olduğu resmileşti. Buna göre, 5 gün süren oylama sonucu Harris, delegelerin yüzde 99'una denk gelen yaklaşık 4 bin 600 oy olarak Demokrat Partinin seçimlerdeki resmi adayı oldu. Harris'in adaylığı kesinleşse de Chicago'da düzenlenecek parti kongresinde yoklama usulüyle oylama yapılacak.

KAMALA HARIS SAĞ KOLUNU İLAN ETTİ

Harris'in yardımcılık görevi için kimi seçeceği ise merak konusu olmuştu. Harris başkan yardımcısı adayı olarak Minnesota Valisi Tim Walz'u seçti.