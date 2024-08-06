Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > Kamala Harris başkan yardımcısı adayı olarak Tim Walz'ı seçti

Kamala Harris başkan yardımcısı adayı olarak Tim Walz'ı seçti

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Kamala Harris başkan yardımcısı adayı olarak Tim Walz&#039;ı seçti

Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Biden'ın adaylıktan çekilmesinin ardından demokratların başkan adayı olan Kamala Harris, başkan yardımcısı adayı olarak Minnesota Valisi Tim Walz'ı seçti.

ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in, kesin oylama sonuçlarına göre 5 Kasım'da yapılacak seçimlerde Demokrat Partinin başkan adayı olduğu resmileşti. Buna göre, 5 gün süren oylama sonucu Harris, delegelerin yüzde 99'una denk gelen yaklaşık 4 bin 600 oy olarak Demokrat Partinin seçimlerdeki resmi adayı oldu. Harris'in adaylığı kesinleşse de Chicago'da düzenlenecek parti kongresinde yoklama usulüyle oylama yapılacak.

KAMALA HARIS SAĞ KOLUNU İLAN ETTİ

Harris'in yardımcılık görevi için kimi seçeceği ise merak konusu olmuştu. Harris başkan yardımcısı adayı olarak Minnesota Valisi Tim Walz'u seçti.

Kamala Harris başkan yardımcısı adayı olarak Tim Walz'ı seçti - 1. Resim

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Türkiye Gazetesi
MHP'den Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş hakkında suç duyurusuApple, "Çocuklarınız için Apple Watch" sloganıyla çocuklar için akıllı saat geliştiriyor
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Hizbullah'tan dron sürüsüyle saldırı! İsrail doğruladı: Yaralılar var - DünyaSiren sesleri çaldı, İsrail dronla vuruldu!Avusturalya'da kayıp adamın kalıntıları timsahın karnında bulundu! Kahraman doktorun karısını kurtardığı ortaya çıktı - DünyaKahraman doktor kendini feda edip karısını kurtardıİran'dan Heniyye açıklaması: Suikastla ilgili kimse gözaltına alınmadı - Dünya6 gün oldu, bir kişi bile gözaltına alınmadıABD medyasından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a övgü - DünyaBir özelliği için "müthiş" ifadesine yer verdiler13 yaşındaki kızına tecavüz eden adamı diri diri yaktı - Dünya13 yaşındaki kızına tecavüz eden adamı diri diri yaktıİngiltere kaynıyor! Aşırı sağcılar ve ırkçılık karşıtları birbirine girdi - DünyaAşırı sağcılar ve ırkçılık karşıtları birbirine girdi
Sonraki Haber Yükleniyor...