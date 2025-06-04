Kanada'da silahlı saldırı! Ölü ve yaralılar var

Kanada'nın en kalabalık şehitlerinden olan Toronto'da silahlı saldırı düzenlendi. Yetkililer olayda ilk belirlemelere göre 1 kişinin hayatını kaybettiğini 5 kişinin de yaralandığını açıkladı. Saldırganların akıbeti ise bilinmiyor...

Olay dün akşam Toronto'daki Lawrence Heights'ta meydana geldi. Silahlı saldırganlar önüne gelene ateş açtı. Gelen ilk bilgilerin arasında 1 kişinin öldüğü 5 kişinin ise yaralı olarak hastaneye kaldırıldığı yer aldı.

POLİS SALDIRGANLARIN PEŞİNDE

Emniyet yetkilileri, Ranee Caddesi ve Flemington Yolu bölgesinde bir komuta merkezi kurdu. Kaçan zanlılara yönelik geniş çaplı bir arama çalışması başlatıldığı öğrenildi.

BELEDİYE BAŞKANINDAN AÇIKLAMA GELDİ

Toronto Belediye Başkanı Olivia Chow, silahlı saldırıdan dolayı "rahatsız" olduğunu ve ofisinin polisle iletişim halinde olduğunu dile getirdi. Chow, "Çok yoğun ve zorlu bir olay yerindeki çalışmalarınız için ilk müdahale ekiplerine - Toronto Polisi, İtfaiye ve Paramedik servislerine - teşekkür etmek istiyorum." dedi.